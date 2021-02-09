Mutasyonlu Koronavirüs Uyarısı: Aynı Evdeki Hastalar Ayrı Odalarda Kalmalı!

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, mutasyonlu koronavirüs hakkında endişe verici açıklamalarda bulundu. Türkiye'de bir vatandaşta Brezilya varyantının tespit edildiğini belirten Prof. Dr. Tüfek, mutasyonlu virüs nedeniyle aynı evdeki hastaların ayrı odalarda kalması gerektiğini açıkladı.

Mutasyonlu Koronavirüs Vakaları Neden Aynı Odada Kalmamalı?

Prof. Dr. Tufan Tüfek, yaptığı açıklamada, “Farklı mutantların görülmesiyle beraber filyasyonda virüs rekombinasyonu değişikliği yarattı. Çünkü iki farklı mutant virüs tek kişide enfeksiyon yaparsa, virüsler kendi içlerindeki genetik materyalleri değiştirip farklı bir virüse dönüşebilir. Bu, korktuğumuz bir durum. O yüzden artık evdeki aile fertleri bile maskesiz aynı ortamda olmamalı, imkan varsa farklı odalarda izolasyonda kalmalı” ifadelerini kullandı.

Yeni varyantların farklı bir virüsmüş gibi algılanmaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Tüfek, “Tamamen klasik bildiğimiz COVID-19’un oluşturduğu klinik bulgu ve semptomlar görülüyor. Sadece yeni filyasyon uygulaması olarak 10 gün dolduktan sonra negatifliğine bakıldıktan sonra izolasyon sonlanacak ve ayrıca hastaların diğer pozitif vakalarla temas etmeden tek kişilik odada takibi gerekiyor çünkü rekombinasyondan bahsediliyor virüslerle ilgili, iki farklı mutant virüs tek kişide enfeksiyon yaparsa, virüsler kendi içlerindeki genetik materyalleri değiştirip farklı bir virüse dönüşebilir" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Böyle durumlardan tabii ki korkuyoruz. O yüzden mutant virüslerle enfekte olan kişileri ayrı tutup izolasyonunu çok sıkı yapmamız gerekiyor. Biz hastanemizde zaten tek kişilik odalarda tedavi veriyoruz. Türkiye'de genelinde de bu şekilde uygulanması gerekiyor şartları elveren hastanelerde. Mutantlı virüs olup olmadığının tespiti için belli bir süre gerekiyor. Bu süre içerisinde hastalar birbirinden enfeksiyon kapabilir." "İleride zaten belki başka mutantlarla da karşılaşacağız. Bütün koronavirüs enfeksiyonlarında bu algoritmayı uygulamak gerekecek. Çünkü şu an 3 mutasyon önemli ama belki bu ileride 5 olacak, 6 olacak. Hastaların çoklu virüsle enfekte olması, genom transferi ile hastalığın daha da farklılaşma riskini doğurur. Bu da pandemiyle mücadele sürecini çok olumsuz etkiler.”

Türkiye'de Brezilya Varyantı Tespit Edildi

Ülkemizde Brezilya varyantının tespit edilidğini belirten Prof. Dr. Tüfek, “Bir hafta kadar önce Brezilya mutasyonu şüphesiyle test yaptığımız bir hastayı tedavi ediyoruz. Koronavirüs tanısı sırasında şüpheleri vardı, çünkü hastanın Brezilya temaslı olma durumu söz konusuydu. Nitekim genetik testlerini yaptığımızda Brezilya varyantı taşıdığını tespit ettik. Ankara’dan da onaylandı test sonucu" dedi.

Prof. Dr. Tüfek, "Klinik olarak çok farklı değil tabii ki. Hasta yaklaşık 10. gününde, çok şükür desatüre olmadı, oksijen düzeyleri iyi gitti. Ateşi düzeldi, klasik tedaviye yanıt verdi. Tabii genç de bir hasta, 35-40’lı yaşlarda. Bu hasta özelinde bakacak olursak çok farklı bir seyirle karşılaşmadık. Ama şu an için Türkiye'de tek gözüken vaka olduğu için anlamlı tabii" şeklinde konuştu.