Mutasyonlu Koronavirüsün Fotoğrafı Yayımlandı!

Mutasyonlu koronavirüsün fotoğrafı paylaşıldı. Rusya’da yer alan Vektor Devlet Araştırma Merkezinde görevli bilim insanları, mutasyona uğrayan COVID-19 virüsünün ilk mikroskop fotoğrafını çekti. Paylaşılan fotoğrafa ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Mutasyonlu Koronavirüsün Fotoğrafı Paylaşıldı

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ederken geçtiğimiz aylarda mutasyona uğrayan koronavirüs tespit edilmişti. İlk olarak İngiltere’de ortaya çıkan ve tüm dünyanın endişelenmesine neden olan mutasyona uğrayan koronavirüsün bulaşıcılık oranı çok daha yüksek. SARS-CoV-2 VUI 202012/01 olarak isimlendirilen yeni virüs türüne yakalananlar hastalık sürecini çok daha ağır geçiriyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamaya göre 50 ülkede tespit edilen mutasyona uğrayan COVID-19’un ilk kez misroskop fotoğrafı paylaşıldı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Vektor Devlet Araştırma Merkezinde görevli bilim insanlarının İngiltere’de ortaya çıkan yeni virüs türünün fotoğrafını çekerek bir ilke imza attıklarını duyurdu.

Sputnik'teki habere göre Vektor Devlet Araştırma Merkezinde görevli bilim insanları tarafından elde edilen görsel, yeni virüs türünün yapısal ve diğer özellikleri üzerinde yapılan araştırmalar esnasında çekildi. Bilim insanları, Rospotrebnadzor’a bağlı kurumlar tarafından geliştirilen PCR testlerinin mutasyonlu COVID-19’u tespit edebildiğini belirtti. Mutasyonlu virüsün Vektor Devlet Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen EpivakKorona isimli aşının etkinliği üzerinde herhangi bir olumsuz bir durum meydana getirmediği açıklandı.

Rusya’da tecil edilen ikinci aşı olan EpivakKorona'nın yüzde 100 oranında etkinlik gösterdiği duyurulmuştu. Rospotrebnadzor, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Klinik testlerin birinci ve ikinci aşamasında edinilen sonuçlara göre, EpiVakKorona aşısının bağışıklık konusunda gösterdiği etkinlik yüzde 100 seviyesinde” şeklinde konuşmuştu.

Mutasyonlu Virüste En Sık Görülen Belirtiler

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, geçtiğimiz haftalarda mutasyona uğrayan virüste en sık görülen belirtileri açıklamıştı. Prof. Dr. İlhan, yaptığı açıklamada, “İngiltere'deki meslektaşlarımız, öksürük ve solunum semptomlarının daha fazla olduğunu söylüyorlar. Burada da muhtemelen öyledir. Koronavirüs başladığında İngiltere'de koronavirüs görünen kişilerde öldürücülük ortalama yüzde 2,3 civarındayken salgının çok yoğun olduğu zamanda yüzde 3'e kadar çıktı ama şimdi 1,3 civarında." ifadelerini kullanmıştı.