Bilim Kurulu Üyesi Mutasyonlu Koronavirüsün Özelliğini Açıkladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, mutasyonlu koronavirüsün özelliğini açıkladı. Doç. Dr. Kayıpmaz, yapılan incelemelere göre mutasyona uğrayan virüsün daha bulaşıcı olduğunu ve gençlerde daha sık görüldüğünü söyledi. Yapılan açıklama ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Mutasyonlu Koronavirüsün Özelliği Nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam yaptığı açıklamada, İngiltere’den ülkemize gelen 15 kişide mutasyona uğrayan koronavirüs görüldüğünü duyurmuştu. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, mutasyona uğrayan COVID-19 ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Güney Afrika’daki sonuçlarda yeni bir bulgu bulduklarını açıkladı, Güney Afrika’nın resmi makamları. Bu mutasyonun gençlerde daha sık görüldüğü ve altta yatan kronik hastalığı olmayan kişilerde daha şiddetli bir hastalık tablosuna yol açabileceğini bildirdiler ama dediğim gibi gerek Güney Afrika’da olsun gerek Birleşik Krallık’taki, İngiltere’deki durum olsun. Şu anda kliniğe yansıması ile ilgili yorum yapmamız için erken durumlar” dedi.

Doç. Dr. Kayıpmaz, “Bu mutasyonlar kliniğe ne şekilde yansıyacak görmek ve beklemek durumundayız. Şu an için paniğe kapılmamıza gerek yok. Ama boş da veremeyiz bu durumu. Biz yine rehavetle panik arasında dengeli bir çizgide, elimizdeki en güçlü araçlar olan; maskemizle, fiziki mesafenin korunmasıyla, temizlikle, kalabalıktan kaçınmayla bu yeni mutasyonla da başa çıkabiliriz diye düşünüyorum” dedi.

Mutasyona uğrayan virüsün daha bulaşıcı olduğunu belirten Doç Dr. Kayıpmaz, “Burada aynı zamanda bu mutasyonların klinikte hastalığın ağırlığı, şiddeti veya öldürücülüğü ile ilgili etkisinin olup olmadığı da bilinmiyor. Yalnızca şu anda elde olan önemli bir bilgi var bu rapor doğrultusunda” şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Özellikle bu bilgi, Birleşik Krallık’ta kasım ayı içerisinde artan Covid-19 vakalarından sorumlu tutulmuş durumda. Bu nedir; virüsün diken proteini denilen spike proteininde, özellikle de bu almaca bağlama bölgesi diyerek Türkçeleştirebileceğimiz ‘receptor binding domain’ alanında gerçekleşen bir mutasyon neticesinde insan vücuduna, bu ACE-2 resöpterleri aracılığıyla daha kolay tutunabildiği ve hücre içerisine daha kolay girebildiği teorisine dayanıyor. Bu da aslında virüsün bulaştırıcılığının arttığının bir emaresi olarak kabul ediliyor.”

Koronavirüs Aşısı Mutasyonlu Virüse Karşı Etkili mi?

Doç. Dr. Kayıpmaz, “Şu anda elimizdeki kanıtlar, aşı çalışmalarının bu mutasyonlardan etkilenip etkilenmeyeceğine dair bize bir veri sağlamıyor. Nitekim önceden yapılmış bazı hayvan çalışmalarına bakıyorsunuz, bu deneysel hayvan çalışmalarında bu mutasyonun olduğu deney hayvanlarında aşı uygulanan; özellikle bu rekombinant tipi aşılarda, yani mRNA aşılarında herhangi bir etkilenme söz konusu olmadığı ortaya konmuş durumda” dedi.