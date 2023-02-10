Rönesans Rezidans'ın Müteahhidi Yurt Dışına Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde yerle bir olan 250 daireli Rönesans Rezidans'ın müteahhidleri hakkında büyük bir kamuoyu oluşmuştu. Sosyal medyada ortaya çıkan "Yurt dışına kaçacaklar!" iddialarından sonra kolluk kuvvetleri harekete geçti.

Antakya'da yıkılan 250 daireli Rönensas Rezidans'ın müteahhitlerinden olan Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul'da yakalandı.

Deprem Yönetmeliğine Uygun Şekilde Yapıldığı İddia Ediliyor

Rönesans rezidansı yapan müteahhitler gelen şikayetler ve istihbaratlar sonucu yurtdışına kaçmaya çalışırken havaalanında yakalandı.



Destek olan takipçilerimize ve harekete geçen emniyet personeline teşekkür ediyoruz. @EmniyetGM https://t.co/gOYTnelvJY pic.twitter.com/ZKUsiToJJC — BPT (@bpthaber) February 10, 2023

2012 yılında inşa edilen 12 katlı Rönesans Rezidans'ın radye temel üzerine, deprem yönetmeliğine uygun olarak üretildiği belirtilmişti. 44 metrekareden 174 metrekareye kadar çeşitli boyutlarda daireleri inşa eden firma Antis Yapı'nın şimdiye kadar binden fazla konut inşa ettiği belirtiliyor.

Mimar Mehmet Yaşar Coşkun ve İnşaat Mühendisi Hüseyin Yalçın Coşkun tarafından kurulan Antis Yapı, Karadağ'da da inşaat faaliyetleri yürütüyor. Bugün Sözcü'de çıkan habere göre Mehmet Yaşar Coşkun, gün içinde banka hesaplarından para çekmeye çalıştı. Rönesans Rezidans'ın müteahhidi, İstanbul'da yakalandı.