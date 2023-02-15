Müteahhitlerin Gözaltı Süreci Başladı: İşte Tüm Tutuklamalar!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen iki büyük deprem 10'dan fazla şehrimizde büyük yıkıma yol açtı. Vatandaşlar var gücüyle seferberlik ilan ederken, arama kurtarma çalışmaları da bölgede hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Yıkıma uğrayan bazı binaların müteahhitleri hakkında soruşturma başlatılırken, bazıları ise tutuklandı.

Adalet Bakanlığı, depremden etkilenen ilerde geçtiğimiz günlerde Deprem Suçları Soruşturma Büroları'nın kurulmasına karar vermiş, bölgelere birçok sayıda savcı görevlendirmişti. Açılan yeni büro, depremde yıkılan ve hasar gören binaların müteahhitleriyle ilgili soruşturmalarına hız vermiş durumda.

Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şimdiye kadar 134 şüpheli müteahhit hakkında işlem yaptıklarını ve üç kişi hakkında tutuklama kararı çıktığını açıklamıştı.

Depremin Ardından Gözaltına Alınan Müteahhitler

Hatay

Depremin ardından ilk gözaltına alınan müteahhit Hatay'daki Rönesans Rezidans'ın müteahitti Mehmet Yaşar Coşkun oldu. Müteahhit kaçmaya çalıştığı sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Kule Apartmanı’nın müteahhidi Ömer Cihan, Antalya’da gözaltına alınarak tutuklandı.

Erdoğan Apartmanı’nın müteahhidi Mustafa Erdoğan Keçecioğlu, Ankara’da gözaltına alınarak tutuklandı.

Adıyaman

Müteahhit Yavuz Karakuş ve eşi Gürcistan’a gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.

Besni ilçesinde yıkılan altı binanın müteahhidi Mersin’de yakalandı.

Yine Besni’de 123 kişinin yaşamını yitirdiği binaların müteahhidi Şükrü İşitmen, Mersin’de gözaltına alınarak tutuklandı.

İsias Otel’in sorumluları olarak bildirilen Ahmet Bozkurt, Efe Bozkurt, Amine Bozkurt ve Şule Özbek gözaltına alındı.

Diyarbakır

Diyarbakır'da Diyar Galeria İş Merkezi’nin mülk sahibi ile proje sorumlularını içeren 33 kişi İstanbul’da yakalandı.

Gaziantep

Gazi Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı Bahar Apartmanı’nın müteahhidi İbrahim Mustafa Uncuoğlu, İstanbul’da gözaltına alınarak tutuklandı.

Şehitkamil ilçesinde 14 can kaybına yol açan Pamukoğlu sitesinin inşaat mühendisi A.G. gözaltına alındı.

Ayşe-Mehmet Polat sitesinin müteahhidi Mehmet Ertan Akay, İstanbul’da gözaltına alındı.

Emre Apartmanı’nın şantiye şefi Nazmi Tosun İstanbul’da gözaltına alındı.

Yıkılan Emre Apartmanı’nın şantiye şefi Nazmi Tosun gözaltına alındı.

Adana

Adana'da toplamda 71 şüpheli gözaltına alındı.

Müteahhit Hasan Alpargün Lefkoşa’da yakalanıp tutuklandı.

11 binanın inşaat mühendisi, müteahhidi, statikten sorumlu isimler ve kooperatif yöneticileri dâhil 15 şüpheli gözaltına alındı.

Nizip’te yıkılan bir binaya ilişkin soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa

33 can kaybının verildiği Osman Ağan Apartmanı’nın müteahhitleri dâhil 11 kişi gözaltına alındı.

14 kişinin hayatını kaybettiği Özabacılar Apartmanı’nın proje sorumlusu O.E. İstanbul’da gözaltına alındı

Osmaniye

Depremde yıkılan binalardaki yapım kusurları ve kolon kesmeyle ilgili nedenlerden dolayı 14 şüpheli gözaltına alınırken üçü tutuklandı.

Malatya