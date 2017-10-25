Mutsuzluğumuzun Sebebi Sosyal Medyaymış

Yapılan yeni bir araştırma, Facebook' ta 50 dakikadan fazla zaman geçiren sosyal medya kullanıcılarının mutsuz bireyler olduklarını ortaya çıkardı.

ABD'de yapılan geniş ve detaylı bir araştırma, zaman içinde sosyal medya üzerinde fazla vakit geçirmenin insanları mutsuz ettiğine işaret ediyor.

Araştırma için rastgele seçilen sosyal medya kullanıcıları, iki yıllık bir süreç içerisinde ABD nüfusunun sosyal medya psikolojilerini saptamak için analiz edildiler. Araştırmaya dahil olan sosyal medya kullanıcı hesapları, bu mecralarda tıklama, beğenme, arkadaş sayısı ve sitede geçirilen süre gibi kıstaslar kullanılarak değerlendirildiler.

Araştırmanın sonunda, özellikle Facebook üzerinde gerçekleştirilen etkileşimlerin kullanıcıların mutluluğu üzerinde negatif ve depresif bir etki yarattığı ortaya çıktı. Yapılan araştırma, sosyal medya kullanım sürelerinin de mutluluğun azalmasında önemli bir rol oynadığına işaret ediyor.

Harvard Business Review'da yayınlanan araştırmanın sonuçları, başkalarının içeriklerini beğenip sürekli linkleri tıklayan kullanıcıların fiziksel ve ruh sağlıklarında bir bozulma yaşadıklarını ortaya çıkardı. Bu durum, linke tıklama, statü güncelleme ve bir paylaşım beğenme gibi sosyal medya aktivitelerinin, kullanıcıların ruh sağlığında yüzde 10'a kadar ulaşan olumsuzluklar yarattığına işaret ediyor.