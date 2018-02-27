Muz Telefon Nokia 8110 Geri Döndü!

Bir dönemin efsane telefon markası Nokia, nostalji serisine devam ediyor. Geçtiğimiz sene yeni nesil 3310'larla biz teknoloji severleri heyecanlandıran bir devrin starı Nokia, bu seneki Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) efsanevi Nokia 8110'un yeni versiyonunu tanıttı.

Biz onu Matrix'ten tanımış, muz telefon diyip bağrımıza basmıştık. (Anlamayan liseliler hemen koşup Matrix izlesin!) Nokia da madem muz dediniz alın size sarı sarı yeni nesil 8110 diyip, 4G teknolojisini kullanabilen bu yeni versiyonu tanıttı.

2.4 inç ekranı, 2MP kamerası ve 4GB depolama alanıyla, özelliklerimle değil duruşumla konuşulmak istiyorum diyen yeni Nokia 8110, bir zamanların aşırı havalı özelliği kızaklı kapağıyla ön plana çıkıyor. Z neslinin "Ne gerek var ki o kapağa" diyeceği, biz Y kuşağınınsa gözlerini dolduran, X'lerinse "Telefon işte amma abarttınız" diyip geçeği retro model, Google Asistan, Google Haritalar, Facebook ve Twitter'a girebiliyor. Merak ediyorsun biliyorum, o halde cevap veriyorum: Evet! Yılan oyunu tıpkı 3310'da olduğu gibi yenilenmiş versiyonuyla kullanıcılara sunuluyor.

Muz telefon lakabının hakkını veren sarı renk seçeneğinin yanında klasik siyah modeli de seçeneklere ekleyen Nokia, Mayıs ayında 79 Euro'luk fiyat etiketiyle raflarda yerini alacak. Bu eğlenceli modelin ülkemize geliş tarihi ve Türkiye fiyatını öğrenmek için bizi takipte kalın!