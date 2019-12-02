Müziğin Evrensel Olduğu Kanıtlandı

Harvard Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, 5 yıl süren araştırma sonucunda müziğin evrensel olduğunu bilimsel olarak kanıtladı.

Scitechdaily’nin haberine göre, bilim insanları müziğin evrensel olup olmadığı konusundaki tartışmalara son noktayı koydu.

Araştırmada, farklı bilim dalında uzmanlaşmış 19 araştırmacı yer aldı ve 315 farklı kültürden bilgiler içeren geniş bir veri tabanı ile yüzlerce parça incelendi.

Çalışma sonucunda, benzer işleve sahip parçaların benzer özellikler gösterdiği tespit edildi. Yani dünyanın her yerinde dans şarkıları ve ninnilerin benzer özelliklere sahip olduğu anlaşıldı.

Bazı şarkıların daha resmi veya dini motiflere sahip olmasına rağmen özünde hepsinin benzer bir yapıya sahip olduğunu belirten uzmanlar, evrensel bir müzik gramerini ortaya çıkarmak adına bu çalışmanın ilk adım niteliğinde olduğunu söylüyor.