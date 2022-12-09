Müzik Dinleme Özelliği Bulunan RAMSEY Model Şapka Satışta!

RAMSEY, yeni giyilebilir teknolojik ürünü "Cap Connect" ile dikkatleri üzerine çekiyor. RAMSEY’in kış koleksiyonunda yerini alan yepyeni şapkası "Cap Connect" teknolojide bambaşka bir dönemin başlangıcına hizmet ediyor.

RAMSEY'in yeni şapkası Cap Connect, kulaklık kullanmadan, güvenli şekilde tek tuşla müzik dinlemek, telefon görüşmesi ya da online toplantı gerçekleştirmek için önemli bir hizmet sunuyor. Şapka tüm özelliklerini Bluetooth bağlantısı aracılığıyla sağlıyor.

Müzik ve Telefon Görüşmesi Artık Şapkaya Taşınıyor

Uzun süre kulaklık kullanmanın yaşattığı olumsuz koşullara artık bir son veren RAMSEY'in yeni şapkası Cap Connect, micro-USB şarj kablosu ile çok hızlı bir şekilde şarj olurken, su geçirmezlik özelliği ile açık havada her türlü hava şartında rahatlıkla kullanılabiliyor.

Yeni kulaklık, RAMSEY’in şıklığını taşıyan sportif tasarımlarının yanı sıra, yeni nesil takım elbiseleriyle de uyumlu bir görünüm yakalamanıza imkân tanıyor.

RAMSEY'in yeni şapkasını mağazalardan ve www.ramsey.com.tr üzerinden satın alabilirsiniz.