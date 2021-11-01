Müzik Dinlemek Egzersiz Yapmak Kadar Beyni Geliştiriyor

Müzik dinlemek beyni geliştiriyor. Bilişsel olarak zorlu aktivitenin neden olduğu zihinsel yorgunluk, motor kontrolünü değiştirir. Zihinsel yorgunluğun etkilerini azaltmak için biyoaktif olmayan stratejiler kullanılabilir.

Bir fincan kahve genellikle birkaç saatliğine beyin sisini temizlemeye yardımcı olur, ancak yeni bir araştırmaya göre kafeinden kaçınan insanlar için başka bir basit çözüm daha olabilir: kısa antrenman yapmak veya müzik dinlemek.

Zihninizi temizlemek için egzersizi kullanmak iyi bilinen bir numaradır. Mola sırasında yürüyüşe çıkarsanız, muhtemelen daha sonra masanızda oturduğunuzdan daha fazla tazelenmiş hissedeceksiniz.

Ancak Neuroscience dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir çalışmada, Fransa, Nice'deki Université Bourgogne Franche-Comté'den araştırmacılar, en sevdiğiniz müziği dinlemenin çok benzer bir etkiye sahip olduğunu buldu.

Müzik Dinlemek Beyni Geliştiriyor

37 gönüllü topladılar ve onlardan bir dizi görevi yerine getirmelerini istediler. Önce bir ekrandaki bir dizi hedefe hızlıca dokunmaları gerekiyordu, ardından yarım saat boyunca bilişsel olarak zorlu bir görevi yerine getirdiler. Daha sonra bazı katılımcılar egzersiz bisikleti ile 15 dakika fiziksel aktivite yaparak mola verirken, diğerleri 15 dakika kendi seçtikleri müziği dinlediler. Daha sonra tekrar ekrandaki dokunmatik hedeflere hızlıca işaret ederek son bir görevi yerine getirdiler.

Bu görevler arasında, zihinsel olarak ne kadar yorgun hissettiklerini değerlendirmek için anketler aldılar. Egzersiz veya müzik içermeyen bir kontrol deneyinde, insanlar 20 dakikalık bir ara verdikten sonra hala zihinsel olarak daha az yorgun hissettiklerini bildirdiler, ancak son işaretleme görevlerinde ilkinde olduğu kadar iyi performans göstermediler. Yorgun hissetmeseler de eskisi kadar uyanık değillerdi.

Öte yandan, hem egzersiz yapan grup hem de müzik dinleyen grup, bu son görevde sadece mola verenlere göre daha başarılıydı, bu da hem egzersiz yapmanın hem de müzik dinlemenin zihinsel yorgunluğunu azalttığını gösterdi.

Bu çok küçük bir çalışmaydı, her grupta sadece bir düzine insan vardı, bu yüzden bireyler arasında çok fazla çeşitlilik vardı. Deneyin başlangıcında hepsi dinlenmiş olarak gelseler de, bazıları test boyunca zihinsel olarak diğerlerinden çok daha yorgun hissettiler.

Bu, bu çalışmadan herhangi bir büyük sonuç çıkarmayı zorlaştırıyor, ancak diğer bazı çalışmalarla örtüşüyor gibi görünüyor. Örneğin, bu yılın başlarında yapılan bir araştırma, koşucuların zihinsel olarak yorgun olduklarında ne kadar iyi performans gösterdiğine baktı ve müzik dinlemenin zihinsel yorgunluğun bir kısmının üstesinden gelmelerine yardımcı olduğunu buldu.