Araştırma: Müzik Dinlemek Migren Ağrısını Azaltır mı?

Müzik dinlemek migren ağrısının hafiflemesine yardımcı olur mu? Bu sorunun yanıtını merak eden bilim insanları bir araştırma gerçekleştirdi. Söz konusu çalışmaya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Müzik Dinlemek Migrene İyi Gelir mi?

AA'daki habere göre bilim insanları, hastaların günlük yaşamını önemli ölçüde olumsuz yönde etkileyen migren ile ilgili oldukça önemli bir araştırma yaptı. Gerçekleştirilen araştırma, müzik dinlemenin migrene faydası olup olmadığını gözler önüne serdi.

Alternatif tıp araştırmalarına yer verilen Complementary Therapies in Medicine isimli dergide yayımlanan çalışma kapsamında enstrümantal müziğin migren hastaları üzerinde nasıl bir etkisi olduğu analiz edildi.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan 20 kişilik bir gruba 3 ay boyunca düzenli olarak günde iki kez entrümantal müzik dinletildi. Her seans 20 dakika sürdü. Elde edilen verilere göre katılımcıların migren ve baş ağrıları azaldı.

Araştırmaya katılan gönüllülerin yarısında nöbet sıklığı yüzde 50 oranında azaldı. Ayrıca ilaç kullanma gereksiniminde de azalmanın meydana geldiği gözlemlendi. Yapılan çalışma, katılımcıların anksiyete ve depresyon durumlarını kontrol etme ifadelerinin geliştiğini gösterdi.

Bilim insanları tarafından paylaşılan bilgilere göre gerçekleştirilen çalışma, her ne kadar küçük ölçekli de olsa gelecekteki müzik terapisi ile ilgili daha kapsamlı klinik denemelerin yapılmasına yardımcı olabilir.

İnteraktif Müzik Videosu Yayımlandı

Daha fazla kadın ve kız çocuğunu bilgisayar bilimi alanına yöneltmeyi amaçlayan kar amacı gütmeyen kuruluş Girls Who Code, geçtiğimiz günlerde Doja Cat ile bir iş birliği gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen iş birliği sonucunda dünyanın ilk kodlanabilir müzik videosu yayımlandı.

İnteraktif bir deneyim sunan müzik klibini izlemek ve sahnelere yön vermek için Dojacade isimli internet sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor. Farenizi ekranın üzerinde sürüklediğinizde pikselleşen fütüristik bir görüntü ile karşılaşacaksınız.

Begin butonuna tıkladığınızda yeni bir sayfa açılacaktır. Açılan sayfanın sol kısmında her rengin bir programlama dilini temsil ettiğini göreceksiniz. Sarı CSS, Javascript mavi ve pembe ise Python'u temsil ediyor.

Müzik videosuna tıkladığınız takdirde karşınıza tıpkı Doja Cat'in orijinal müzik videosu gibi bir görüntü gelecektir. Ekranın altında bir zaman çizelgesi yer alıyor. Bu çizelge, videonun ne zaman duraklatılacağını ve hangi sahnede hangi programlama dilinin olduğunu gösteriyor.