Müzik Sektörünü Bekleyen Büyük Tehlike

Sinema sektöründe yaşanan “bilet payı” krizinin ardından, benzer bir anlaşmazlık müzik piyasasını da vurabilir.

Sabah gazetesi yazarı Hakan Uç, kaleme aldığı yazısında, müzik sektöründeki telif sorunlarına değindi.

Müzik dünyasının günden güne eridiğini söyleyen Uç, Türk sanatçıların haklarının tam olarak korunamadığına vurgu yaptı. Sosyal medya platformlarındaki fotoğraf ve videolara yabancı şarkıcılara ait parçaların telif hakları gerekçesiyle koyulamayacağını söyleyen Uç, şu ifadeleri kullandı:

“Ama aynı fotoğrafın altına bir Neşet Ertaş türküsü yüklediğinizde gık bile demeyecek. Çünkü Neşet Ertaş'tan Tarkan'a, Gülşen'den Murat Boz'a, sanatçılarımızın hakları henüz tam anlamıyla korunamıyor. Binlerce sanatçımız var ve her gün binlerce eser o dev şirketler tarafından bedeli ödenmeden kullanılıyor. Emek sahipleri bir kuruş kazanmıyor. Sektör, albüm yapamaz durumda. Günü kurtarmak için single'lara sarılan sistem ne yazık ki onu da tüketti"

Ünlülerden Destek

Demet Akalın, Murat Boz ve Sinan Akçıl gibi birçok şarkıcı söz konusu yazıyı sosyal medya hesaplarından paylaşarak, telif yasasının bir an önce çıkarılması gerektiğini belirtti.

Konuya ilişkin Sabah ’a konuşan müzik sektörü temsilcileri, üretimin durmaması için günün şartlarına uygun bir telif yasasına ihtiyaç olduğu görüşünü dile getirdi.

Yabancı şirketlerin türk müzik sektörünün emeğini herhangi bir ücret ödemeden kullandıklarını belirten temsilciler, “Acilen bu durumu değiştirecek bir yasa çıkmazsa albüm yapamayacak hale geleceğiz” dedi.