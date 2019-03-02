MWC 2019'un En İyi Akıllı Telefonu Belli Oldu

Geçtiğimiz günlerde MWC 2019 etkinliğinde tanıtılan ve büyük ses getiren Huawei Mate X ilk ödülünü aldı. Glomo Ödülleri kapsamında Mate X, MWC2019'un 'En İyi Mobil Cihazı' ödülüne layık görüldü.

Katlanabilir ekranı, 5G internet hızı ve rakiplerinden daha ince olmasıyla öne çıkan Huawei Mate X, son günlerin en çok konuşulan akıllı telefonu. Geçtiğimiz hafta tanıtılan ve Samsung Galaxy Fold'a güçlü bir rakip olan Mate X'in Glomo Ödülleri’nde önemli bir başarıya imza attığını söylersek yanlış olmayacaktır.

Esnek OLED paneline ve Falcon Wing menteşeye sahip katlanabilir bir ekran sunan Mate X'in güçlü teknik özelliklerini de atlamamak gerekiyor. Dünyanın ilk katlanabilir 5G telefonu olan bu cihaz katlandığında 11mm, açıldığında ise 5,4 mm kalınlığına geliyor. Bu detaylar göz önüne alındığında Mate X “2019 Mobil Dünya Kongresi’nin En İyi Mobil Cihazı” olmayı başardı.

Huawei Mate X Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Açıldığında 8 inçlik bir ekrana sahip olan cihazın Kirin 980 yonga setinden ve 8GB RAM'den gücünü aldığı ifade edildi. Arkada ve önde 40+16+8MP çözünürlüğünde kamera kurulumu sunan Mate X, 4500mAh batarya barındırıyor. Önümüzdeki aylarda satışa çıkacak olan cihazın fiyatı 2600 dolar olarak belirlenmiş.

Huawei Mate X hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki ön inceleme videomuzu izleyebilirsiniz: