Kullanıcılar MWC 2023'teki En İyi Telefonları Belirledi

Bir hafta süren lansmanların ardından MWC 2023 sona erdi ve Gsmarena yapmış olduğu anketlerle okuyucularından çeşitli kategorilerde en iyi cihazları seçmelerini istedi. Bu anketin sonuçları bugün paylaşıldı.

En İyi Amiral Gemisi: Honor Magic5 Pro

Honor Magic5 Pro, MWC'nin En İyi Amiral Gemisi unvanını büyük bir farkla kazandı. İkincilik için ise Realme GT3 ve Xiaomi 13 Pro arasında kıyasıya rekabet vardı. Standart Magic5 fazlasıyla popüler olmasa bile standart Xiaomi 13'ün oldukça önündeydi.

En İyi Katlanabilir Cihaz: Tecno Phantom V Fold

Tecno Phantom V Fold, MWC'nin En İyi Katlanabilir Cihazı dalında şaşırtıcı bir zafer elde etti. Rakibi Honor Magic Vs, Tecno'nun ilk katlanabilir modeli öne geçmeden önce birkaç gün boyunca liderliği elinde tuttu. Yine de Honor'un küresel serisi, Magic5 Pro ve Magic Vs'nin birden fazla pazara yayılmasıyla oldukça umut verici görünüyor.

En İyi Orta Segment: vivo V27 Pro

vivo, V27 Pro ile En İyi Orta Segment ödülünü kazandı ve hatta Xiaomi 13 Lite'ı geride bırakan standart V27 ile ikinci sırayı da aldı. Kullanıcıların yorumlarına bakılırsa Xiaomi'nin fiyatlandırmasını yeniden gözden geçirmesi gerekiyor ancak bu muhtemelen Lite modelinden çok amiral gemileri için geçerli.

En İyi Giriş Segment: TCL 40 XL

Son olarak TCL, TCL 40 XL, 40 X ve 40 XE ile ilk 3'ü domine etti ve En İyi Giriş Segment ödülünde rekabeti süpürdü. Zirveye çıkan sadece 4G'li XL modeli oldu, 5G bağlantılı X ve XE biraz geride kaldı. Diğer rakiplerden vivo V27e, Nokia G22 gibi telefonlar da listede dikkat çeken modeller oldu.

Peki sizin bu modeller arasında en çok ilginizi çeken telefonlar neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.