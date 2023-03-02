MWC 2023'te Neler Tanıtıldı? İşte En İyi Cihazlar

Dünyanın en önemli teknoloji kongrelerinden olan Mobil Dünya Kongresi (MWC), İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlendi. Etkinlikte birçok önemli akıllı telefon üreticisi ürünlerini tanıttı.

Telefonların dışında etkinlikte giyilebilir cihazlar ve bilgisayarlar da tanıtıldı. Sizin için tanıtılan en dikkat çeken ürünleri listeledik.

MWC 2023'te Tanıtılan Ürünler

Xiaomi 13 Ailesi Global Pazara Açıldı

Honor Magic5 Ailesi Görücüye Çıktı

9.5 Dakikada Tam Şarj Vadeden Realme GT3

Huawei'den Askeri Standartlarda Akıllı Saat

Lenovo'dan Yuvarlanabilir Laptop

Xiaomi 13 Ailesi Global Pazara Açıldı

Aslen geçtiğimiz günlerde Çin'de tanıtılan Xiaomi 13 ailesi, MWC 2023'te global pazara açıldı. Etkinlikte tanıtılan telefonlar arasında kamerasıyla dikkat çeken Xiaomi 13 Pro ve uygun fiyatlı Xiaomi 13 Lite yer aldı.

Honor Magic5 Ailesi Görücüye Çıktı

MWC'de görücüye çıkan bir diğer telefon serisi de Huawei'in alt markası Honor'dan geldi. Honor Magic5 Pro, Honor Magic5 ve Honor Magic5 Lite, etkinlikte tanıtılan ürünler arasında yerini aldı. Uygun fiyatına rağmen güçlü donanımlara sahip olan Honor Magic5 Pro, üst segment Android telefonlar arasında yüksek bir rekabete girecek gibi görünüyor.

9.5 Dakikada Tam Şarj Vadeden Realme GT3

Barselona'da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'nin en ilgi çeken telefonlarından biri de realme GT3 oldu. 240 W'lık hızlı şarj desteğine sahip olan telefon, yalnızca 9,5 dakika içerisinde tam kapasite şarj olabiliyor. Telefonun 650 dolardan satışa sunulması bekleniyor.

Realme GT3 Özellikleri:

Ekran: 6,7 inç 144Hz 1,5K düz AMOLED ekran

6,7 inç 144Hz 1,5K düz AMOLED ekran İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci

Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci Depolama ve Bellek: 16GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar depolama alanı

16GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar depolama alanı Kamera: 50MP Sony IMX890 ana kamera (OIS, HyperShot 2.0, Turbo RAW kayıpsız görüntü algoritması, Sokak çekim modu 3.0) ve 8MP ultra geniş kamera, mikroskop lensi

50MP Sony IMX890 ana kamera (OIS, HyperShot 2.0, Turbo RAW kayıpsız görüntü algoritması, Sokak çekim modu 3.0) ve 8MP ultra geniş kamera, mikroskop lensi Batarya ve Şarj: 4600mAh kapasite ve 1240W hızlı şarj özelliği (4 dakikada %50 şarj, 9 dakika 30 saniyede tam şarj)

4600mAh kapasite ve 1240W hızlı şarj özelliği (4 dakikada %50 şarj, 9 dakika 30 saniyede tam şarj) Renk: Siyah ve beyaz renk seçenekleri

Huawei'den Askeri Standartlarda Akıllı Saat

Giyilebilir teknoloji alanında her geçen gün farklı firmaların farklı modellerle piyasaya girdiği görülebiliyor. Profesyonellere yönelik olarak hazırlanan Apple Watch ve Galaxy Watch'ların ardından Huawei de zorlu koşullarda çalışabilen kendi akıllı saatini tanıttı.

Huawei Watch GT Cyber ismiyle tanıtılan saat, kullanıcıya çerçeveden kayışlara kadar özelleştirme imkanı sağlıyor. Firmanın iddiasına göre askeri standratlarda üretilen saat, 4 ila 7 güne kadar uzanan uzun bir batarya süresine sahip. 1.32 inç boyutundaki AMOLED ekran ve gelişmiş sensör donanımıyla günlük işleyişinizi destekleyen Huawei Watch GT Cyber özellikleri dikkate alındığında Apple ve Samsung akıllı saatleri için iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor. Şimdilik Huawei Watch GT Cyber fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Lenovo'dan Yuvarlanabilir Laptop

MWC 2023'te sergilenen en ilginç ürünlerden biri de Lenovo'nun yuvarlanabilir ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar tasarımı oldu. İlk defa kullanıcı karşısına çıkan bilgisayarın ekranı kolaylıkla büyütülebiliyor.

Katlanabilir telefonlardakine benzer bir teknolojiye sahip olan bilgisayar, şu an için konsept aşamasında olsa da gelecek yıllarda raflarda yerini alabilir.