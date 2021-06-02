Sony tarafından My PlayStation'dan bazı özelliklerin kaldırılacağı duyuruldu. Bu ayın sonlarına doğru, bazı özellikler kullanılamaz hale gelecek. Peki bu özellikler hangileri olacak? İşte detaylar!

Bildiğiniz gibi Japon teknoloji devi, 2018 yılının Şubat ayı içerisinde My PlayStation hizmetini tanıtmıştı. Normalinde PlayStation Network hesabınıza bakmak için mutlak suretle konsolunuz veya akıllı telefon uygulamasını kullanmanız gerekiyordu. Ne var ki bu yeni hizmet sayesinde, istediğiniz Mac OS veya Windows işletim sistemli bir bilgisayardan, akıllı telefonunuz veya tabletinizin internet tarayıcısından da hesabınıza konsolunuz üzerinden bakar gibi bakabiliyorsunuz.

Buradan hesabınıza giriş yapabiliyorsunuz. Akabinde de alışık olduğunuz şekilde arkadaş listenize bakabiliyorsunuz, profilinizi düzenleyebiliyorsunuz, hem kendinizin hem de arkadaşlarınızın kupa listelerine bakabiliyorsunuz, gelen isteklere geri dönüş yapabiliyorsunuz ve hatta sohbet bile edebiliyorsunuz. Konsolunuz yanınızda değilken acil bir durum olduğunda, tam bir hayat kurtarıcı kolaylık olduğunu söyleyebiliriz. Ne var ki erişim sağlayabilmek için Android 5, iOS 10 veya Mac OS X ve üstü cihazlardaki tarayıcılarda kullanabiliyorsunuz.

Hangi My PlayStation Özellikleri Kaldırılacak?

Şu zamanda da birçok kullanıcının elinin altında olan bu hizmet, bu ayın sonlarına doğru köklü bir değişikliğe uğrayacak. Japon teknoloji devi, bugün resmi PlayStation sayfasını güncellemeye gitti. Bu güncelleme sonrasında, My PlayStation hizmetinin internet özelliklerinin 28 Haziran 2021 tarihi itibarıyla kaldırılacağına dair bir ibare belirdi. Bu özellikler, Partiler’i, Arkadaşlar’ı, Kupalar’ı ve çok daha fazlasını kapsıyor.

Söylenene göre bu özellikler sadece My PlayStation hizmetinden kaldırılacak. Diğer bir deyişle, PlayStation 4 ve PlayStation 5 konsolunuz ve PlayStation uygulaması üzerinden Arkadaşlar, Kupalar, Oyun Kütüphanesi, Partiler ve Profil bilgisi erişiminiz olacak. Ayrıca Profil ve Oyun Kütüphanesi bilgisi My PlayStation üzerinde mevcut olacak.

Sony Interactive Entertainment henüz bahsi geçen hizmette neden böylesi bir özellik kısıtlamasına gidileceğine dair bir açıklama yapmış değil. Belki de kaldırılacak olan özellikler uzun zamandır hiçbir kullanıcı tarafından kullanılmıyordu ve Japon teknoloji devi de bu yönde bir karar almayı uygun gördü. Olası bir açıklama için gelişmeleri takipte olacağız.

PSP Mağazası Önümüzdeki Ay Kapatılıyor

Öte yandan, 2 Temmuz 2021 itibarıyla PSP mağazasının erişime kapatılacağını bir kez daha hatırlatalım. Belirtilen tarih geldiğinde, eğer PSP cihazınız var ise yeni içerik ve oyun atın alımı yapabilmeniz mümkün olmayacak. Ne var ki halihazırda kütüphanenizde bulunan oyunları oynamaya devam edebileceksiniz.