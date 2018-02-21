My Playstation ile PSN Profilinize Daha Kolay Ulaşın

Oyun konsollarıyla uzun yıllardır hayatımızda olan Sony, faaliyete geçirdiği yeni internet sitesiyle birlikte Playstation Network hesaplarına daha kolay ulaşılmasının yolunu açtı.

Bugün PlayStation Japonya’nın resmi blog adresi üzerinden yayınlanan küçük bir tanıtım yazısıyla duyurulan My PlayStation isimli internet sitesinin, PSN kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracağı söylendi. İnternet sitesine masaüstü, akıllı telefon ve tabletlerde bulunan tarayıcılar üzerinden kolaylıkla erişim sağlanabileceğini söyleyen Sony, bir takım bilgilerin My Playstation aracılığıyla anında görüntülenebileceğini belirtti.

Hâlihazırda konsollarınızda ya da PlayStation uygulamasında yer alan bilgilerin, My Playstation sitesi üzerinden de görüntülenebileceğini söyleyen şirket, bu internet sitesinde arkadaş listesi, Trophie’ler ve mesajlar bölümünün olacağını duyurdu. Arkadaş listesi sekmesinden arkadaş ekleme ya da gelen arkadaş isteklerini onaylama gibi aksiyonların yapılabileceğini aktaran Sony Japonya, yakın zaman sonra Sony Entertainment Network hesaplarının My PlayStation üzerinden düzenlenebileceğini kaydetti.

Şimdilik PlayStation uygulaması üzerinden yapamadığınız hiçbir şey olmasa da yapılacak güncellemelerin ardından My PlayStation adresinin daha kullanılabilir hale geleceğini söyleyen yetkililer, kimi kritik özelliklerin bu internet sitesine aktarılarak, daha kolay erişilebilir hale geleceğinin altını çizdiler.