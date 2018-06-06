MyHeritage'den 90 Milyon Kullanıcının Verisi Çalındı

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan ve DNA testi yoluyla şeceresine dair bilgi almak isteyen kişilerin kullandıkları MyHeritage isimli internet sitesine kayıtlı 90 milyondan fazla kişinin kullanıcı bilgileri sızdırıldı.

26 Ekim 2017 itibarıyla başladığı söylenen sızıntıların yakın zaman önce fark edildiği ve sızıntının bulunmasına kadar geçen sürede toplamda 92.283.889 kullanıcının verilerinin çalındığı söylendi. İsrail merkezli MyHeritage, kullanıcılarına soyağacı oluşturma ve ailelerinin geçmişlerine dair bilgiler edinme şansı sunuyordu. Sisteme kayıt olan kullanıcılar, DNA örneklerini şirkete göndererek, hangi millete dâhil oldukları gibi bilgileri edinebiliyorlardı.

Konuyla ilgili açıklama yapan MyHeritage Güvenlik Şefi, “MyHeritage’e ait olmayan bir özel sunucuda, myheritage isimli dosya içerisinde kendi kullanıcılarına ait, elektronik posta, şifre ve adres bilgilerini tespit ettik” açıklamasını yaptı. Güvenlik uzmanları kullanıcılarına ait kredi kartı detayları gibi kritik bilgilerin sızdığına dair herhangi bir ipucu bulamadıklarını söylerken, özellikle DNA kayıtlarına dair merak edilen sorular cevaplandı.

MyHeritage tarafından yapılan resmi açıklamada sızıntının sadece elektronik posta, adres ve şifrelerle ilgili olduğu dile getirilirken, DNA bilgilerinin sızıp sızmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Birçok kullanıcı DNA bilgilerinin bilgisayar korsanlarının eline geçip geçmediğini merak ederken, şirketin yapacağı detaylı araştırmalardan sonra konuyla ilgili bilgi verebileceği ifade edildi.