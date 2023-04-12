myvivoshop Siparişlerine Özel 500 TL MigrosMoneyPay Pro kart Hediye!

Akıllı telefon markası vivo, online satış platformu myvivoshop.com'da sunduğu avantajlı kampanyalarına bir yenisini ekledi. 8-16 Nisan tarihleri arasında myvivoshop.com'dan Y35, V25 5G ve Y22s 6+128 GB model telefon satın alanlar, hediye olarak 500 TL değerinde Migros MoneyPayPro kart kazanıyor.

Kullanıcılar MoneyPayPro kartının yanı sıra özel indirimler ve 2 yıl standart garantiye ek 1 yıl üretici garantisi de elde ediyor. vivo üç modelinde de kullanıcılara 2 yıl Android güncelleme ve 3 yıl Android güvenlik güncelleme garantisi sunuyor. Bunlara ek olarak myvivoshop'a yeni üyelikler de tüketicilere indirim olanağı tanıyor. Tüm faydalar birlikte değerlendirildiğinde tüketiciler, myvivoshop.com'dan yapacakları bu alışverişlerinde 3500 TL'ye varan avantajlara sahip olabiliyor.

myvivoshop'tan 500 TL MigrosMoneyPay Pro Kart Kazanma Fırsatı

vivo'nun Türkiye'de üretilen Y35 ve Y22s modelleri, 5000 mAh uzun ömürlü pil ve 18 W hızlı şarj özellikleriyle uzun ve kesintisiz telefon deneyimi sunuyor. Yapay zekâ destekli güç tasarrufu teknolojisi sayesinde iki telefon da tam şarj edildiklerinde yaklaşık 2 gün açık kalabiliyor. Y35, 256 GB depolama alanı ile kullanıcılara fotoğraf, video ve oyunlarını diledikleri kadar uzun süre güvenle saklama imkanının yanı sıra 8GB + 8GB Genişletilmiş RAM 3.0 teknolojisi ile, uygulamalar arasında sorunsuz geçiş yapma, tüm uygulamaları tereddüt etmeden indirip donma yaşamadan çalıştırma olanağı veriyor. Y22s'nin kapasitesi ise microSD hafıza kartı ile 1 TB'a kadar çıkabiliyor. Y35 kullanıcılara 14 saatin üzerinde, Y22s de 21 saatin üzerinde HD film izleme olanağı sunuyor. Y35 ile 7 saatin üzerinde, Y22s ile de 9 saatin üzerinde profesyonel standartlarda aralıksız oyun oynanabiliyor.

V25 5G ise mükemmel kapasitesi, yüksek enerji verimliliği oranı ve hızlı şarj yetenekleri ile kullanıcılara sorunsuz bir telefon deneyimi sunuyor.

vivo'nun fotoğraf ve video ile kendini ifade etmeyi seven kullanıcılar için özel olarak tasarladığı V25 5G, donanım (OIS) ve yazılım (EIS) destekli ultra duyarlı Hibrit Görüntüleme Sistemi ile yaratıcılığı yeni bir boyuta taşıyor. Hareket hâlinde hatta koşu yaparken çekilen videoların daha net olması, fotoğraf çekerken el titremesiyle oluşan bulanıklığın da önüne geçilmesi sağlanıyor. Bu teknoloji sayesinde ayrıca normal çekime oranla 6 kat daha fazla ışık alınıyor, böylece fotoğraflar daha net ve canlı görünüyor. Kullanıcıların son dönemde artan vlog ve selfie çekim taleplerini karşılamak için de V25 5G'de Otomatik Odaklama ve yapay zekâ destekli 50MP Eye AF Selfie ön kamera bulunuyor. Rakipleri 15cm'e kadar odaklama yapabilirken V25 5G 15cm'den sonsuza kadar odaklama yapabiliyor.