N11 Platformu İkinci El Araba Satışı Yapıyor

Otomotiv dünyasının adeta can çekiştiği günümüz Türkiye koşullarında, N11 platformu, adeta can suyu olacak bir çalışmaya imza attı. Şirket, kendi platformu üzerinden 2. El araba satışına başladı. Böylece piyasanın çok daha fazla canlanması amaçlanıyor. İşte haberimizin detayları.

Tam olarak 29 Temmuz tarihinden itibaren başlayan 2. El otomobil alım ve satım işlemleri Eylül ayına kadar devam edecek. Bu süre içerisinde platform üzerinden 2. El araç satışı yapanlar N11 güvencesi altında olacak. Satış işlemi tamamen gerçekleşmeden hiçbir şekilde karşı tarafa ödeme yapılmayacak.

N11 dikkatli davranıyor

Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Denizbank ve Albaraka Türk gibi bankalar üzerinden dilediğiniz zaman ikinci el araç alışverişi yapabiliyorsunuz. Platform üzerinden araç satın almak için öncelikli olarak şu an web sitesinde bulunan 15 araçtan bir tanesini seçmeniz gerekiyor.

Daha sonra N11.com yetilileri size vekaletname örneği gönderiyor. Bu vekaletnameyi kesinlikle kaybetmeden yanınızda bulundurmanız gerekiyor.

Firma şu aşamada DOD, OtoNoba ve Gülan otomotiv ile anlaşmış durumda. Eğer her şey planlandığı gibi giderse muhtemelen otomotiv sektör önemli bir kıpırdama yaşayacak. Sizler aracı tamamen almadan ücret, satıcının hesabına yatmayacak. Böylece N1 platformu, güvenilirliğini burada da kanıtlamak istiyor.

Peki sizce de ikinci el araç satışlarında bu durum patlama yaşatacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.