Getir'in Satın Aldığı n11, Renklerini Değiştirdi!

Online teslimat hizmeti Getir, geçtiğimiz ay Türkiye'nin önde gelen alışveriş platformlarından n11'i satın almıştı. Getir'in kurucusu Nazım Salur, şirket için yeni bir dönemin başladığını açıkladı ve bu geçişin bir parçası olarak şirketin logo renklerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

n11 Yeni Renklerini Tanıttı

n11, Getir ailesine katılmasının ardından logodaki uğur böceği renklerinin kırmızı ve siyahtan mor ve sarıya dönüştürüldüğünü açıkladı. Güncellenen logo, "10 üzerinden 11 alışveriş" sloganıyla yeni döneme giriş yapmayı planlıyor.

n11'in devam eden dönüşümünden duyduğu heyecanı dile getiren CEO Nihal Dindar Akın, "n11, Türkiye e-ticaret sektöründe her zaman yenilikçi ve öncü bir oyuncu oldu. Bugün yeni renklerimizi, logomuzu, sloganımızı ve yenilenen kullanıcı arayüzümüzü müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

n11 Yeni Döneme İndirim Kampanyasıyla Başlıyor

n11, yeni döneme 31 Temmuz 2023 tarihine kadar sürecek bir indirim kampanyasıyla giriyor. Kullanıcılar tek bir siparişte 111 TL'ye varan indirimlerden yararlanabiliyor. Ayrıca 10 TL ve üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo fırsatı sunulurken, seçili elektronik ürünlerde ekstra ücret ödemeden 9 taksitle alışveriş yapılabiliyor.

Bunun yanı sıra müşteriler, markalara özel indirimlerden, n11 mağazasında sabit fiyatlardan ve alışveriş yaptıkça biriken kuponlardan yararlanabilecek.