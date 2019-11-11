N11.com Çöktü Mü? N11 Neden Açılmıyor? İşte Tüm Detaylar

Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerinden bir tanesi olan N11.com'da 11.11 indirimleri başladı. 11.11 indirimlerinin ardından n11.com'a erişimde sorunlar yaşanıyor. Konu hakkındaki tüm detaylar haberimizde

N11.com Neden Açılmıyor?

11 Kasım geldi 11.11 indirimleri başladı. Vatandaşlar indirimli ürünleri satın almak için n11.com'a giriş yapmaya başladı. N11.com'a giriş yapan kullanıcılar "Herkes N11'e Geliyoo" mesajı ile karşılaşmaktalar.

N11.com'a erişimde yoğunluk sebebi ile kısa süreli sorunlar yaşanmakta. N11.com'a erişim sorunu yaşayan kullanıcılar Twitter hesapları üzerinden "N11.com çöktü" şeklinde tweetler atmakta.

Konu hakkında N11.com destek ekibi tarafından açıklama geldi. N11.com destek ekibi Twitter üzerinden kullanıcıların attığı tweetlere yanıt verdi. N11.com destek ekibi kullanıcılara şu yanıtı verdi: "Merhaba, platformumuza erişim sağlanmakta olup, aralıklar ile deneme sağlamanızı rica ederiz. Tüm talepleriniz için , Hesabım sayfasından 7/24 Canlı Destek veya haftaiçi 10:00 - 20:00 saatleri arası 08503330011 'den bize ulaşabilirsiniz."

Merhaba, platformumuza erişim sağlanmakta olup, aralıklar ile deneme sağlamanızı rica ederiz.

Tüm talepleriniz için , Hesabım sayfasından 7/24 Canlı Destek veya haftaiçi 10:00 - 20:00 saatleri arası

08503330011 'den bize ulaşabilirsiniz. — n11.com Destek (@n11comDestek) November 10, 2019

N11.com'a erişimin ilerleyen saatlerde çözülmesi bekleniyor. Konu hakkında gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz.