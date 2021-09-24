N64 ve Sega Genesis Gamepadleri Nintendo Switch İçin Duyuruldu

N64 ve Sega Genesis gamepadleri Nintendo Switch'e geliyor. Nintendo yakında Sega Genesis ve Nintendo 64 gamepadi satmaya hazırlanıyor. Nintendo Switch Online abonelerine sunulan bu fırsat, yıllar boyunca edilen rekabetin geldiği son noktayı gösteriyor.

Nintendo 64 ve Sega Genesis oyunlarını içeren bir Nintendo Online 'Genişletme Paketi' ile birlikte Nintendo, konsol için resmi Nintendo 64 ve Sega Genesis gamepadlerini piyasaya sürüyor.

N64 ve Sega Genesis gamepadleri Nintendo Switch'e geliyor

Her iki konsolu da kullanmış biri olarak Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Sonic The Hedgehog 2, Golden Axe ve daha fazlası gibi oyunları her iki sistemin orijinal gamepadleriyle oynamak eğlenceli olacak gibi gözüküyor.

1990'larda Sega ve Nintendo, her biri 16 bitlik video oyunları dönemini kazanmayı uman ezeli rakiplerdi. Ancak sonraki dönemde Sega, donanım pazarından çekildi. Günümüzde ise Sonic the Hedgehog, Yakuza serisi, Hatsune Miku ve yan kuruluş Atlus tarafından yayınlanan JRPG'ler ve özellikle de Persona oyunları ile tanınıyor.

Nintendo, Nintendo 64 ve Sega Genesis denetleyicilerinin Nintendo Switch Online aboneleri için 50 dolara mal olacağını söylüyor. Ancak efsanevi kontrolörlerin resmi bir çıkış tarihi yok, muhtemelen bu sonbaharda satışa sunulacak. N64 ve Sega Genesis oyunları ise Ekim ayında Nintendo Switch Online'a gelecek.

Play a selection of Nintendo 64 and SEGA Genesis games with #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack!



This new membership plan launches late October and includes all features of the base Nintendo Switch Online membership. Details on pricing, timing, and more will be shared soon. pic.twitter.com/u90QHQ48zJ — Nintendo of Canada (@NintendoCanada) September 23, 2021

Nintendo Switch oyunları Japonya'da zirvede

Nintendo Switch oyunları satış rekoru kırdı. Geçtiğimiz haftalarda Japonya'nın perakende satışındaki en iyi 30 oyunun tamamı Nintendo Switch platformuna aitti. Böylelikle Japonya'da Famicom tarafından belirlenen satış rekoru Nintendo tarafından geçildi.

Game Data Library, Japonya'nın genelinde perakende olarak satılan en iyi 30 oyunun (hem birinci hem de üçüncü taraf oyunlarının bir kombinasyonunun) Nintendo Switch oyunları olduğunu duyurdu.

Şirketin rekoru, satış konusunda kesinlikle şaşırtıcı bir başarı. Game Data Library'nin Twitter hesabının belirttiği gibi bu, Famicom sisteminin perakende satıştaki en iyi 30 oyuna hükmettiği Kasım 1998'den beri Japonya'daki herhangi bir platform tarafından gerçekleştirilmemişti.

Değeri ne olursa olsun, Japonya'nın perakende satışında bir numaralı oyun Nintendo Switch'te Minecraft oldu. Hemen arkasında ise Nintendo Switch'te geçen ay piyasaya sürülen 2011'deki orijinal Wii oyununun yenilenmiş hali The Legend of Zelda: Skyward Sword HD yer aldı.