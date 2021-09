N64 ve Sega Genesis Gamepadleri Nintendo Switch İçin Duyuruldu

N64 ve Sega Genesis gamepadleri Nintendo Switch'e geliyor. Nintendo yakında Sega Genesis ve Nintendo 64 gamepadi satmaya hazırlanıyor. Nintendo Switch Online abonelerine sunulan bu fırsat, yıllar boyunca edilen rekabetin geldiği son noktayı gösteriyor.

Nintendo 64 ve Sega Genesis oyunlarını içeren bir Nintendo Online 'Genişletme Paketi' ile birlikte Nintendo, konsol için resmi Nintendo 64 ve Sega Genesis gamepadlerini piyasaya sürüyor.

Her iki konsolu da kullanmış biri olarak Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Sonic The Hedgehog 2, Golden Axe ve daha fazlası gibi oyunları her iki sistemin orijinal gamepadleriyle oynamak eğlenceli olacak gibi gözüküyor.

1990'larda Sega ve Nintendo, her biri 16 bitlik video oyunları dönemini kazanmayı uman ezeli rakiplerdi. Ancak sonraki dönemde Sega, donanım pazarından çekildi. Günümüzde ise Sonic the Hedgehog, Yakuza serisi, Hatsune Miku ve yan kuruluş Atlus tarafından yayınlanan JRPG'ler ve özellikle de Persona oyunları ile tanınıyor.

Nintendo, Nintendo 64 ve Sega Genesis denetleyicilerinin Nintendo Switch Online aboneleri için 50 dolara mal olacağını söylüyor. Ancak efsanevi kontrolörlerin resmi bir çıkış tarihi yok, muhtemelen bu sonbaharda satışa sunulacak. N64 ve Sega Genesis oyunları ise Ekim ayında Nintendo Switch Online'a gelecek.

Play a selection of Nintendo 64 and SEGA Genesis games with #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack!



This new membership plan launches late October and includes all features of the base Nintendo Switch Online membership. Details on pricing, timing, and more will be shared soon. pic.twitter.com/u90QHQ48zJ