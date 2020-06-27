N95 Maskeler Virüslerden Nasıl Arındırılır? İşte Cevabı

Dünya genelinde en çok tercih edilen maskeler arasında yer alan N95 maskeleri virüslerden arındırmanın yolu bulundu. Bilim insanları tarafından uzun bir süredir devam ettirilen çalışmalar sonucunda, %100 başarı sağlandı. Dilerseniz detaylara birlikte göz atalım.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 9 milyon civarında insanın enfekte olmasına neden olan koronavirüs hepimizin kabusu. Birçok kişi bu virüsten korunmaya çalışırken maske kullanmayı tercih ediyor. Peki bizleri virüslerden koruyan maskeleri, virüsten kim koruyacak? Bilim insanlarının Bu soruya aslında çok basit bir cevabı var: mikrodalga fırınlar.

N95 maskeler mikrodalga fırınlarla virüsten arındırılabilir

Bugüne kadar N95 maskeler ile ilgili sayısız temizlik fikri ortaya atıldı. Bazıları sıcak su önerirken kimileri güneşte bekletmeyi tavsiye etti. Hatta bazı insanlar radyasyondan geçirmeyi bile önerdi. Bütün bu çılgın fikirleri kenara bırakırsak bilim insanları çok daha etkili bir yöntem olan mikrodalga fırınlara atmayı tavsiye ediyor.

Bilim insanları tarafından yapılan bir deneyde bir cam kabın içine su katılmıştı. Kabın üzerine lastik yardımıyla sabitlenen filenin üzerine N95 maske yerleştirildi. Elbette bu maskeye koronavirüsten en az 3 kat daha güçlü bir virüs yerleştirildi. Mikrodalga fırının içine 3 dakikalık zaman ayarı yapıldı.

Ortaya çıkan sonuçlar gerçekten de şaşırtıcıydı. Maskenin üzerinde bir tane bile virüs kalmamıştı. Bilim insanları mikrodalga fırının içerisinde suyun buharlaşmasını ve virüsleri öldürmesini buradaki en önemli faktör olarak görüyor. Ancak siz yinede maskelerinizin tek kullanımlık olmalarına dikkat edin.