Nabız ve Tansiyon Ölçen Telefon Tanıtıldı: İşte Lava Pulse

Bulunduğumuz süreçte sağlık takibi her zamankinden daha önemli bir konu. Lava Mobiles bunu kolaylaştırabilmek adına yeni bir cihaza imza atarak nabız ve tansiyon ölçen telefon ile tüketicilerin karşısına çıktı. Lava Pulse teknik özellikleri, fiyatlandırma bilgisi ve çıkış tarihi hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar yazımızda!

Nabız ve Tansiyon Ölçen Telefon: Lava Pulse

Fark ettiğiniz üzere Lava Pulse, geleneksel telefon yapısına sahip bir cihaz ancak modern cihazlarda yer almayan nabız ve tansiyon ölçme işlevleri ile birlikte geliyor. Yaklaşık 26 dolar fiyat etiketine sahip bu telefonun kamerasının yanındaki sensörlerle birlikte nabız hızı ve tansiyon ölçümü yapabildiği iddia ediliyor. Bunun için parmağınızı sensörün üzerine yerleştirmeniz ve beklemeniz yeterli.

Tabii alacağınız sonuçların ne kadar doğru olduğu tartışmaya açık bir konu.

Yeni modelin teknik özelliklerine göz attığımızda 2.4 inç boyutunda QVGA çözünürlüğünde bir ekran ile karşılaşıyoruz. Tabii fiyatından da anlayabileceğiniz üzere pek iddialı şeyler beklemememiz gerekiyor. Arka tarafta bir adet kamera bulunuyor ancak bunun özellikleri ile ilgili herhangi bir detay yok.

1,800 mAh kapasitesindeki bataryası ile birlikte altı güne kadar kullanım ömrü sunan bu cihazda, askeri sınıflarda dayanıklılık sertifikası bulunuyor. Peki siz Lava Pulse hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bir telefondan nabız ve tansiyon ölçmek doğru sonuçları verebilir mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.