Naci Görür: "Aynı Bölgede Her An 7.4 Büyüklüğünde Deprem Olabilir"
Prof. Dr. Naci Görür, deprem bölgesindeki ilçelere işaret ederek benzeri büyüklükte bir depremin gerçekleşme ihtimali olduğunun altını çizdi. İşte detaylar!
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, ülkemizin 11 ilinde büyük yıkımlara ve can kayıplarına yol açtı. Şu ana dek 46 bini aşkın can kaybının yanı sıra on binlerce yaralı ve hayatta kalmayı başaran depremzede için yardım seferberlikleri sürüyor. Aynı bölgede gerçekleşen binlerce artçı deprem bir süre daha devam edecek gibi görünürken Prof. Dr. Naci Görür'den yeni bir uyarı geldi.
En son 1784'te kırılan Yedisu fay hattına dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde her an 7.4 büyüklüğünde bir depremin gerçekleşebileceği konusunda uyarıda bulundu.
Tunceli'ye Deprem Riski Uyarısı
Daha önce de katıldığı programlarda Bingöl'ün Karlıova ilçesine yönelik uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, bahsettiği bölgelerde deprem riskinin yüksek olduğunun ve buna göre eylem alınması gerektiğinin altını çizdi.
Prof. Dr. Naci Görür'ün konuya dair açıklamaları şu şekilde:
"Marmara ve Erzincan ile Karlıova arasındaki kesimde deprem bekliyoruz. Yedisu fayı üzerinde. Tunceli-Pülümür’ün olduğu yerde aşağı yukarı 7.4 büyüklüğünde deprem olabilir. Burada en son deprem 1784’te. Dolayısıyla epey zaman geçti. Erzincan depremi buraya muhtemelen enerji de transfer etmiş olabilir. Bu Doğu Anadolu fayındaki hareketler de belli ölçüde burayı biraz etkilemiş olabilir. Endişe ettiğimiz yerlerden biri bu."
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