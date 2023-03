Naci Görür: "Aynı Bölgede Her An 7.4 Büyüklüğünde Deprem Olabilir"

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, ülkemizin 11 ilinde büyük yıkımlara ve can kayıplarına yol açtı. Şu ana dek 46 bini aşkın can kaybının yanı sıra on binlerce yaralı ve hayatta kalmayı başaran depremzede için yardım seferberlikleri sürüyor. Aynı bölgede gerçekleşen binlerce artçı deprem bir süre daha devam edecek gibi görünürken Prof. Dr. Naci Görür'den yeni bir uyarı geldi.

En son 1784'te kırılan Yedisu fay hattına dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde her an 7.4 büyüklüğünde bir depremin gerçekleşebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Tunceli'ye Deprem Riski Uyarısı

Daha önce de katıldığı programlarda Bingöl'ün Karlıova ilçesine yönelik uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, bahsettiği bölgelerde deprem riskinin yüksek olduğunun ve buna göre eylem alınması gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Naci Görür'ün konuya dair açıklamaları şu şekilde: