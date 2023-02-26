Prof. Dr. Naci Görür Uyardı: Artçılar Sürerken Beton Dökmek Sakıncalı!

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Evlerinden olan binlerce insan, soğuk kış günlerinde çadırlarda ikâmet ederken depremzedelerin kalması için tasarlanan konutlar için ilk kazma geçtiğimiz günlerde atıldı. Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, beton dökme işlemleri konusunda uyardı.

Kahramanmaraş depremi sonrasında yeniden gündeme gelen Prof. Dr. Naci Görür, artçı depremler sürerken beton dökmenin oldukça sakıncalı olduğunu belirtti.

Betonlar Kısa Sürede Çatlayabilir!

Arkadaşlar, deprem bölgesinde artçı depremlerin yoğun olduğu bu zaman diliminde inşaatlarda beton dökmek son derece sakıncalıdır. Beton pirizlenme süresinde ciddi çatlak ve tahribat alabilir ve görevini göremez hale gelebilir. Sevgiyle — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 26, 2023

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrasında toplamda 10 ilde binlerce bina yıkılmıştı. Büyük depremlerin ardından Hatay'da gerçekleşen 6.4 de dahil olmak üzere 5-6 aralığında birçok artçı deprem yaşandı. Artçı depremler bölge halkında büyük bir korku yaratırken Prof. Dr. Naci Görür farklı bir noktaya işaret etti.

26 Şubat sabahı yaptığı paylaşımda beton dökümü sonrası pirizlenme sırasında olası artçılar sebebiyle çatlama ve tahribatların görülebileceğini söyleyen Görür, beton dökülmesinin sakıncalı olduğunu belirtti.