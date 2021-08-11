Çok Nadir Görülen Tavşan Facebook Sayesinde Ortaya Çıktı

Dünya çapında en nadir görülen tavşan olarak bilinen Sumatra tavşanı, sosyal medya platformu Facebook'ta ortaya çıktı. Endonezya'da yer alan Kerinci Seblat Milli Parkı'ndan yetkililer, bir Facebook gönderisinde görülen nesli tükenmekte olan tavşan türünü Facebook sayesinde kurtardı.

Kâr amacı gütmeyen koruma kuruluşu Fauna & Flora International ve park yetkilileri, tavşanı bulmak ve kurtarmak üzere iş birliği yaptı.

FFI, konu hakkında yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tavşanın kısa bir süre önce yoğun su altındaki nehrin yanındaki milli parkın kenarında karşılaşan yerel bir çiftçi tarafından yakalandığını öğrendik. Yanağında hafif bir yara izi vardı. Bu muhtemelen suyun aniden taşması sırasında meydana geldi."

Yetkililerin paylaştığı bilgilere göre tavşan, fotokapan verilerine göre seçilen güvenli bir yerde park görevlileri tarafından ormana güvenli bir şekilde geri bırakıldı.

Tavşanların daha sık üremekte olduğu bilinse de bu tür dünyanın en nadir görülen türü olarak kabul ediliyor. Bilim insanları, bunu yaklaşık bir asır önce toplanan bir avuç fotokapan verisine dayanarak tespit etti.

Nadir Görülen Tavşan Sumatra Hakkında Neler Biliniyor?

Park yetkilileri ile çalışan FFI'den Deborah Martyr, bu hayvan hakkında çok az şey bilindiğini söyledi. Martyr'ın paylaştığı bilgilere göre tavşanı yakalayan çiftçi, bu türün çok nadir görülen bir tür olduğunu öğrendiğinde onun milli parka döndüğünü görmekten çok büyük bir mutluluk duydu.

Nesli tükenmekte olan Sumatra tavşanının yaşam alanı tehlike altındayken nesli tükenmekte olan canlılar üzerinden gerçekleştirilen ticaret çok daha büyük bir sorun olarak görülüyor. 2018 yılında Endonezya'daki Sriwijaya Üniversitesinden vahşi yaşam biyologları, vahşi yaşam üzerinden ticaret gerçekleştiren kişiler tarafından kullanılan özel bir WhatsApp grubuna sızdı.

Grupta şimdiye kadar görülmüş en genç iki Sumatra tavşanı belirli bir fiyat karşılığında teklif edildi. Her iki tavşan da sonunda hayatını kaybetti ve satıcı onları Endonezya'da yer alan bir müzeye teslim etti. Bu olay birkaç yıl önce ayrıntılı olarak paylaşılmıştı.

Kısa bir süre önce kurtarılan tavşan, milli parktaki ortamına gönderilmeden önce bilim insanları nadir görülen ve nesli tükenmekte olan canlıları daha iyi anlamak için tavşandan bazı örnekler almayı başardı.