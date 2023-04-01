Nadir iPhone Modeli 750 Bin TL'ye Satıldı

iPhone gibi dünya çapında başarı yakalayan ürünlerin ilk modellerinden kalan daha önce hiç açılmamış kutular, koleksiyonerler için oldukça yüksek değere sahip.

Daha önce birçok kez kutusu açılmayan ilk iPhone'un binlerce dolara alıcı bulduğuna şahit olmuştuk. Ancak yakın zamanda satılan ilk iPhone modeli, önceki koleksiyon ürünlerinden çok daha nadir.

"Şanslısın" Çıkartması Binlerce Dolar Değer Kazandırdı

2007 yılında çıkarılan ilk iPhone modelinin açılmamış kutusu, bugün Wright müzayedelerinde yapılan açık artırma sonucu 40.320 dolar karşılığında kendine alıcı buldu. Oldukça nadir olan cihaz, üzerinde "Şanslısın" çıkartması taşıyor.

Daha önce koleksiyon amaçlı satılan ilk iPhone'larda böyle bir çıkartma yer almıyordu. Bu çıkartma, telefonun tanıtıma özel olarak Apple çalışanları için üretilen hediye paketlerinden olduğunu gösteriyor.

Şanslısın çıkartması, telefonu şimdiye kadar satılan en nadir iPhone modeli yapsa da yine de en pahalı iPhone olmasını sağlamadı. Hatırlayacağınız üzere kutusu açılmamış ve mükemmel düzeyde korunmuş bir diğer koleksiyon ürünü iPhone, 60 bin dolara alıcı bulmuştu.

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