Mekez Bankası'ndan Geri Adım: Nakit Avanslarla İlgili Yeni Karar!

Geçtiğimiz gün Merkez Bankası tarafından alınan karar neticesinde tüm bankalardaki nakit avans hizmeti kaldırılmıştı. Bugün bankalara yeni bir düzenleme gönderen Merkez Bankası (TCMB), bireysel ve kurumsal kredi kartı kullanımlarında bir sıkıntı bulunmadığını belirtti.

Artık kredi kartlarında makro ihtiyati tedbir uygulanmayacak ve nakit avans çekiminde menkul kıymet tesisi şartı da kaldırıldı.

16 Mayıs'ta yaptığı düzenleme sonrasında Merkez Bankası, kredi kartı limiti belirli bir tutarın üzerinde olanlar için, bireysel kredi kartlarıyla yapılan nakit çekimi ve kuyum harcamalarının kredi türüne göre %30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına karar vermişti.

Merkez Bankası Kararından Döndü

Bunun yanı sıra bu düzenlemeyle bankalarda kredi büyüme oranının %3'ün üzerinde olması hâlinde, bu oranı aşan kredi tutarı kadar menkul kıymet tesis edilmesi şartına ilave olarak diğer ticari kredi türlerinde de ayrı ayrı aylık artışın %3’ün üzerinde olması şartı eklenmişti. %3'lük oranın aşılması durumunda aşan tutar kadar bankalar tarafından menkul kıymet tesis edilmesi öngörülüyordu lakin bugün alınan yeni kararla dün yapılan tüm değişiklikler iptal edildi.

Merkez Bankası'nın son kararının sonrasında bazı bankalar kredi kartından, bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranından daha düşük bir faize sahip olan ve aylık %1.36 faiz oranıyla ihtiyaçlarını karşıladıkları nakit avans limitlerini kısıtlarken birçok banka ise bu limitlere erişimi tamamen durdurmuştu.