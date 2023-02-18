Nakliye Ücretlerine Azami Sınır Getirildi!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin etkileri 10'dan fazla ilde hissedildi ve depremzedeler evlerini kaybetmeleri nedeniyle mecburen farklı şehirlere taşınmak zorunda kalıyor. Bu taşıma için nakliye şirketlerinin depremzedelere fahiş fiyatlar verdiği ortaya çıktı ve depremzedeler suç duyurusunda bulunmaya başladı.

Konuyla ilgili bilgi aktaran Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, depremin ardından il içi ve il dışı nakliye taşımacılığının rayiç bedel üzerinden yapılmasının zorunlu olduğunun altını çizdi. Bir dizi tedbir alındığını ve bu tedbirlere uyulacağını aktaran Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan şu ifadeleri aktardı:

"İlçe içerisinde ev taşıma ücreti maksimum 6 bin liradır. İlçeler arasında maksimum 8 bin liradır. Ev taşıma asansör bedeli bin lira olarak sınırlandırılmıştır. Ekiplerimiz, denetimlerini gerçekleştiriyor. Bu düzenleme dışına çıkan firmalara gerekli işlemler uygulanacaktır."

İlçe İçi Maksimum Nakliye Ücreti 6 Bin Lira Olarak Belirlendi

Konuyla ilgili Malatya, Hatay ve Gaziantep valilikleri de açıklamalarda bulundu. Aynı fiyat politikasının geçerli olduğunu belirten Malatya Valiliği, il içi taşıma işlemlerinin 6 bin lira, Elazığ'ya 8 bin lira, Kayseri'ye 15 bin lira, Ankara'ya 20 bin lira, İstanbul'a ise 30 bin lira olduğunu belirtti. Bu rakamlara ayrıca asansör bedeli dâhil olacak şekilde 1000 lira işçilik ücretinin de ekleneceğini söyledi.

Bahsi geçen fiyatlar dışında fiyat belirten nakliye şirketlerinin Alo 175 Çağrı Merkezi, Alo 150 CİMER veya valilikler üzerinden şikayet edilebileceği belirtildi.