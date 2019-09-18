Nano İHA İlk Kez TEKNOFEST'te Sergilendi

İstanbul’da gerçekleşen ve 22 Eylül’e kadar devam edecek olan TEKNOFEST’te yeni ürünler tanıtılmaya devam ediyor. Bunlardan biri de ASELSAN’ın insansız sistemler ürün ailesine yeni katılan Nano İHA oldu.

Adındından da anlaşılacağı üzere Nano İHA, küçük ve hafif olmasıyla dikkat çekiyor. Nano İHA Proje Yöneticisi Yusuf Ziya Kotil’in açıklamalarına göre bu özellikleri sayesinde Nano İHA’nın görsel ve akustik izleri düşük olup kolayca taşınabiliyor ve kara ile deniz araçlarına entegre edilebiliyor.

Kotil, Nano İHA'nın özelliklerini şu şekilde ifade etti:

"Asgari 25 dakika havada kalma süresine sahip. 1,5 kilometre mesafeden gerçek zamanlı görüntü aktarma kabiliyeti bulunuyor. Bunlara ilave diğer özellikleriyle kendi boyut ve ağırlık limitleri dahilinde piyasadaki emsal ürünlere kıyasla performans özelliklerinin daha iyi olduğunu söyleyebiliriz."

Kotil’in açıklamalarına göre ASELSAN’ın bir diğer Ar-Ge çalışması olan Sürü İHA Geliştirme Projesi, Nano İHA’lar üzerinde kullanılacak ve bu sayede sürü halinde görev yapan Nano İHA’lar elde edilip bunlar önümüzdeki sene Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine eklenecek.

ASELSAN’ın üzerinde yaklaşık bir yıldır çalıştığı Nano İHA Projesi ile İHA’lar zırhlı araçlara entegre edilebilecek ve araç üzerindeki platformdan verilecek bir komutla kalkış yapabilecek. Bu sayede zırhlı araçların gidiş güzergahlarının gözetlenmesi planlanıyor.

Nano İHA’lar hem boyut ve ağırlık açısından avantaj sağlarken hem de ekonomik olmaları sayesinde maliyet avantajı sağlıyorlar. Kullanımı da kolay olan Nano İHA’lar arama-kurtarma, çevre analizi, olay yeri inceleme, kapalı ve kalabalık alanlarda keşif, nesne tanımlama gibi görevlerde kullanılabilecek.