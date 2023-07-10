Naraka Bladepoint PS5'e Geliyor

Battle Royale oyunları arasında önemli bir konumda yer alan Naraka: Bladepoint yeni bir platformda daha oynanabilecek. İşte detaylar!

Yavuz Akyol
Yavuz Akyol -

Oyun sektörünün zorlu kollarından biri olan Battle Royal’de yeni gelen bir oyununun piyasada ne kadar süre kalacağından asla emin olunamaz. Yakın dövüş tabanlı Battle Royale oyunu Naraka: Bladepoint ise yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Naraka Bladepoint PS5'e Avantajlarıyla Geliyor

13 Temmuz'da Naraka: Bladepoint'in PS5'e geleceğini duyuran 24 Entertainment, tüm PS5 oyuncularını, davet etmenin bir yolu olarak bir Ryuzan Frost Reflection, bir Katana kaplaması ve 2 Immortal Treasures dahil olmak üzere bir dizi ücretsiz oyun içi öğe verecek.

Bu hediyelere ek olarak 24 Entertainment, Naraka: Bladepoint'in  aynı gün tüm platformlarda oynamasının ücretsiz olacağını duyurdu. PlayStation Plus aboneleri ayrıca 5 Hazine ve özel bir başlık dahil olmak üzere ek öğeler alacaklar.

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