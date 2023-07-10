Naraka Bladepoint PS5'e Geliyor
Battle Royale oyunları arasında önemli bir konumda yer alan Naraka: Bladepoint yeni bir platformda daha oynanabilecek. İşte detaylar!
Oyun sektörünün zorlu kollarından biri olan Battle Royal’de yeni gelen bir oyununun piyasada ne kadar süre kalacağından asla emin olunamaz. Yakın dövüş tabanlı Battle Royale oyunu Naraka: Bladepoint ise yoluna emin adımlarla devam ediyor.
Naraka Bladepoint PS5'e Avantajlarıyla Geliyor
13 Temmuz'da Naraka: Bladepoint'in PS5'e geleceğini duyuran 24 Entertainment, tüm PS5 oyuncularını, davet etmenin bir yolu olarak bir Ryuzan Frost Reflection, bir Katana kaplaması ve 2 Immortal Treasures dahil olmak üzere bir dizi ücretsiz oyun içi öğe verecek.
Bu hediyelere ek olarak 24 Entertainment, Naraka: Bladepoint'in aynı gün tüm platformlarda oynamasının ücretsiz olacağını duyurdu. PlayStation Plus aboneleri ayrıca 5 Hazine ve özel bir başlık dahil olmak üzere ek öğeler alacaklar.
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