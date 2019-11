Narcos: Rise of the Cartels İnceleme Puanları Ortaya Çıkıyor

Ünlü Netflix dizisi Narcos için geliştirilen Narcos: Rise of the Cartels oyunu, geçtiğimiz Mart ayı içerisinde duyurulmuştu. Bu haftanın başlarında öncelikle PC (Steam) ve PlayStation 4 için satışa sunulmuştu. Switch versiyonunun dünkü çıkışının ardından bugün de Xbox One kullanıcılarıyla buluşan oyun için inceleme puanları da yayınlanıyor. Ne var ki, genel tablo hiç de iç açıcı değil.

Oyunda iki farklı senaryo bulunuyor. Tercih ettiğiniz senaryoya göre Medellin Cartel veya DEA tarafında olacaksınız. Medellin Cartel senaryosunda eylemleriniz ile uyuşturucu imparatorluğunun yükselmesine yardım edecekken DEA tarafında ise sabıkalı işletmenin devrilmesi için Steve Murphy ile girişeceğiniz büyük bir mücadele sizleri bekleyecek. El Mexicano, Murphy, Pena ve Primo gibi kilit karakterleri de gördüğünüz oyunda, her bir karakterin farklı yetenekleri ve takviyeleri olacak. Kendi ekibinizi kurarak, yeteneklerinizi geliştirerek ve lider karakterler ile bir araya gelerek egemen olma yolunda emin adımlarla ilerliyorsunuz. Eylemlerinizi ise akıllıca planlamanız gerekiyor. Çünkü, her bir eyleminizin farklı neticeleri oluyor.

Narcos: Rise of the Cartels oyununun Metacritic sitesinde PC versiyonunun ortalaması 46 / 100. Kullanıcıların bu platform için yaptıkları puanlamanın ortalaması, biz bu haberi yazarken 5.8 / 10 idi. PlayStation 4 ortalaması ise şu anlık 64 / 100 ve kullanıcı puanlamanın ortalaması 0.6 / 10.

Yayınlanan bütün inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Narcos: Rise of the Cartels İnceleme Puanları