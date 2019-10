Narcos: Rise of the Cartels, Önümüzdeki Ay Satışa Sunulacak

Curve Digital ve Kuju Entertainment, geçtiğimiz yılın Mart ayı içerisinde yaptıkları duyuru ile Netflix servisinin ünlü Narcos dizisinin oyunu olan Narcos: Rise of the Cartels üzerinde çalıştıklarını müjdelemişlerdi. PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One ve Switch platformlarında satışa sunulacak olan oyunun çıkış tarihleri duyuruldu.

Çıkış tarihleri diyoruz. Çünkü, bütün platformlara eş zamanlı bir çıkış söz konusu değil. PC (Steam) ve PlayStation 4 için 19 Kasım 2019, Switch için 21 Kasım 2019 ve Xbox One için de 22 Kasım 2019 tarihi verildi. Şimdilik tarihi verilmemiş olsa da bu yıl bitmeden satışa sunulacak olan bir de kutulu sürüm söz konusu.

Sıra Tabanlı Strateji oyunu olacak olan Narcos: Rise of the Cartels, dizinin ilk sezonundaki olayları yeniden ekranımıza getirecek. İki farklı senaryonun olacağı hikayede tercihinize göre Medellin Cartel veya DEA tarafında olabileceksiniz. Medellin Cartel ile El Patron gözetiminde uyuşturucu imparatorluğunun yükselmesine yardım ederken, DEA tarafında ise büyümekte olan sabıkalı işletmenin devrilmesi için Steve Murphy ile savaş vereceksiniz.

Senaryo boyunca diziden aşina olduğunuz mekanlar ve El Mexicano, Murphy, Pena ve Primo dahil önemli karakterler karşınıza çıkacak. Her bir karakterin oynanışa bağlı olarak kendisine özgü yetenekleri ve takviyeleri (Perk) olacak. Ayrıca belirli bir sınıfa özgü roller ile kendi ekibinizi kurarak, yeteneklerinizi geliştirerek ve lider karakterler ile bir araya gelerek egemen olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceksiniz.