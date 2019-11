Narcos: Rise of the Cartels PlayStation 4 ve PC için Satışa Sunuldu

Netflix üzerinden yayınlanan Narcos dizisinin oyun uyarlaması olan Narcos: Rise of the Cartels, PC (Steam) ve PlayStation 4 için çıkışını gerçekleştirdi. Curve Digital ve Kuju Entertainment da oyunun çıkışına özel olarak hazırladıkları fragmanı yayınladılar.

Switch için 21 Kasım 2019 ve Xbox One için de 22 Kasım 2019 tarihinde satışa sunulacak olan Narcos: Rise of the Cartels, dizinin ilk sezonundaki olayları yeniden yaşamanıza olanak tanıyor.

Oyun iki farklı senaryo ile gelecek. Bu senaryoları da tercih edeceğiniz tarafa göre oynayacaksınız: Medellin Cartel veya DEA. Eğer Medellin Cartel tarafını seçerseniz, eylemleriniz ile El Patron gözetiminde uyuşturucu imparatorluğunun yükselmesine yardım edeceksiniz. Diğer yandan, DEA tarafına geçmeniz durumunda da büyümekte olan sabıkalı işletmenin devrilmesi için Steve Murphy ile büyük bir mücadeleye gireceksiniz.

Senaryo boyunca diziden aşina olduğunuz mekanlar ve El Mexicano, Murphy, Pena ve Primo dahil önemli karakterler karşınıza çıkacak. Her bir karakterin oynanışa bağlı olarak kendisine özgü yetenekleri ve takviyeleri (Perk) olacak. Ayrıca belirli bir sınıfa özgü roller ile kendi ekibinizi kurarak, yeteneklerinizi geliştirerek ve lider karakterler ile bir araya gelerek egemen olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceksiniz. Her ne olursa olsun, eylemlerinizi akıllıca planlamanız gerekiyor. Çünkü, her bir eyleminizin farklı neticeleri olacak.

Narcos: Rise of the Cartels için yayınlanan çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!