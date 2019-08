Narcos’un Yıldızı, Netflix’in Süper Kahraman Filminde Oynayacak

Disney’in kendi yayın platformunu kurması sebebiyle elindeki Marvel içeriklerini kaybeden Netflix, kütüphanesindeki süper kahraman boşluğunu doldurmak için harekete geçti. Son yılların en başarılı yönetmenleri arasında gösterilen Robert Rodriguez, Netflix için We Can Be Heroes adında yeni süper kahraman filmi geliştirecek.

Robert Rodriguez’in Netflix işbirliğinde hayata geçireceği We Can Be Heroes, fantastik unsurlarla harmanlanan bir bilim kurgu filmi olacak. Projenin senaristliğini, yönetmenliğini ve prodüktörlüğünü Rodriguez yapacak.

Filmin başrolünde Quantico dizisiyle ismini geniş kitlelere duyuran Priyanka Chopra’yı izleyeceğiz. Başarılı aktöre, Christian Slater ve Narcos dizisinin fenomen ikilisi Pedro Pascal ve Boyd Holbrook eşlik edecek.

Robert Rodriguez

YaYa Gosselin, Akira Akbar, Andrew Diaz, Andy Walken, Hala Finley, Isaiah Russell-Bailey, Lotus Blossom, Lyon Daniels, Nathan Blair, Vivien Lyra Blair, Adriana Barraza ve Christopher McDonald, oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimlerden.

Daha önce From Dusk Till Dawn, Desperado ve Sin City gibi yapımların yönetmen koltuğunda oturan Rodriguez, son olarak James Cameron imzalı Alita: Battle Angel filminin senaristliğini üstlenmişti. 200 milyon dolar gibi iddialı bir bütçeyle çekilen film, dünya çapında yalnızca 319 milyon dolar toplayarak beklentilerin bir hayli altında kalmıştı.

We Can Be Heroes’un çekimleri Meksika’da devam ediyor. Filmin ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli değil.