Uzmanlar Uyardı: Nargile Koronavirüs Riskini 14 Kat Arttırıyor

Uzmanların açıklamasına göre nargile koronavirüs riskini 14 kat arttırıyor. Yeni tip koronavirüs, etkisini dünyanın dört bir yanında şiddetli olarak hissettirmeye devam ederken uzmanlardan uyarı geldi. Yeşilay Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, aromalı veya aromasız olup olduğu fark etmeksizin her türlü nargilenin iki paket sigara ile eş değer zarar verdiğini ifade etti.

Nargile Koronavirüse Yakalanmanıza Neden Olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayımlanan verilere göre her yıl 6 milyondan fazla insan tütün kullanımından ötürü hayatını kaybediyor. CNNTurk'e göre tütün kullanımından hayatını kaybeden insanların sayısı Türkiye'de 100 binlere ulaştı. Tütün kullanımından hayatını kaybeden insanlar aynı şekilde nargileden de etkilendiği için Türkiye'de söz konusu mamullerin kullanımını en aza indirecek faaliyetler gündeme getiriliyor.

Yeşilay Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Aroma sadece kullanılan o tütünün kokusunu değiştiriyor ama insan sağlığına verdiği zarar bir paket sigaranın iki katı oranında. Yani nargilenin aromalı olması ya da aromasız, sade olması bir şeyi değiştirmiyor. Vatandaşlarımızın, 'aromalı olduğu zaman nargile zarar vermiyor' algısına dikkat etmesi gerekiyor. Yeşilay olarak 'nargilenin marpucunun ucunda ölüm var' diyoruz. Ne olur, nargileyi hafife almayalım" ifadelerine yer verdi.

Nargile aparatlarının yeterince titizce temiz tutulması durumunda başta tüberküloz olmak üzere birçok hastalığa neden olabileceğini belirten Aslanbaba, "İnsanların bağışıklık sistemini güçlü tutması gereken bir dönemden geçiyoruz. Tütünü sadece duman olarak alıyoruz ama nargilede kullanılan aparatlar nedeniyle bulaşıcı hastalıkların önünü açıyor" dedi.

Nargilenin COVID-19'la ilişkisini ele alan Aslanbaba, "Nargile gibi tütün ürünleri bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor ve bu durum vatandaşlarımızın koronavirüse yakalanma riskini 14 kat artırmaktadır. Umarım insanlarımız duyarlı olurlar. Yeşilay olarak nargile de dahil olmak üzere tütün ve tütün ürünlerinden kurtulmak isteyen vatandaşlarımıza danışmanlık merkezlerimizde destek olmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Yeşilay Adana Şube Başkanı Aslanbaba'nın açıklamasına göre nargilenin aromalı olup olmadığı fark etmiyor. Her iki şekilde de dünya genelinde etkisini gösteren yeni tip koronavirüse kapı aralıyor. COVID-19'a yakalanma riskini azaltmak için nargile ve benzeri tütün mamullerini kullanmayı bırakmanız öneriliyor.