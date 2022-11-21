NASA 10 Yıl İçerisinde Ay'da Yaşamı Başlatmayı Planlıyor

NASA, geçtiğimiz günlerde Orion uzay aracını Ay'a mürettebatsız uçuşu için Dünya üzerinden fırlattı ve böylelikle Artemis I görevi başarıyla başlamış oldu. NASA'nın Artemis I görevinin başarıyla tamamlanmasının ardından Artemis II ve Artemis III görevlerini yürürlüğe koyacağı bilinen bir gerçek ancak uzay ajansının daha büyük planları da var.

Orion programının yöneticisi Howard Hu, Artemis görevlerinin yalnızca Ay'a ayak basılmasının değil, gelecek 10 yıl içerisinde orada yaşamın başlatılmasını planladıklarını açıkladı. Howard Hu, BBC'ye verdiği demeçte "NASA bu 10 içinde insanların Ay'da yaşamasını umuyor ancak Ay yüzeyinde ne kadar kalabilecekleri net değil." ifadelerini kullandı.

2025'te Ay'a İniş Gerçekleştirilecek

NASA'nın mevcut planı, başarıyla tamamlanacak bir Artemis I görevinin ardından 2024 yılında Artemis II ile birlikte insanları Ay yörüngesine götürmek, 2025 yılında ise Artemis III ile insanları Ay yüzeyine indirmek olacak. Keza gelecekte gerçekleşecek Mars görevleri için mevcut Ay görevleri büyük önem taşıyor.

En son 1972'de gerçekleşen Apollo 17 göreviyle Ay'a ayak basan insanlık, planlar beklendiği gibi gerçekleşirse 43 yıllık aradan sonra yeniden Ay'a ayak basacak. Ardından ise merakla beklenen Mars görevleri başlayacak. Bu süreçte Howard Hu'nun değindiği Ay'da yaşam planları da devreye sokulacak.

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