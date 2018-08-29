NASA, 10 Yıl İçinde Ay’a Yeniden İnsan Gönderecek

NASA, uzayla ilgili orta ve uzun vadedeki yol haritasını açıkladı. Ay’ın yörüngesine inşa etmeyi planladığı uzay istasyonu hakkındaki planları detaylandıran NASA, önümüzdeki 10 yıl içinde astronotları yeniden Ay yüzeyine gönderecek.

Apollo'nun 1969'dan 1972'ye kadar gerçekleştirdiği Ay görevleriyle yeni bir dönemin kapısını aralayan NASA, bu tarihten sonra Ay’a bir daha insan göndermemişti. En son 24 yıl önce faaliyet gösteren ‘Ulusal Uzay Konseyi’ Donald Trump yönetiminde yeniden kurulmasıyla birlikte Ay projelerini hızlandıran NASA, 10 yıl içinde Ay'a yeniden insan göndermeyi planlıyor.

Amerikan uzay ajansı, Ay’ın yörüngesine bir uzay istasyonu inşa edecek. Astronotların, 2024 yılından itibaren Gateway olarak adlandırılan bu ay istasyonunu ziyaret etmesi amaçlanıyor.

NASA’nın ortaya koyduğu zaman çizelgesi, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in geçen hafta Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde yaptığı konuşmasında işaret ettiği tarih ile uyuyor. Pence, NASA astronotlarının Trump’ın -yeniden seçilmesi durumunda- ikinci döneminin son yılında, inşa edilecek uzay istasyonunu ziyaret edeceğini belirtmişti.

Gateway, birkaç ana bileşenden oluşacak: Astronot mürettebatı için bir yaşam modülü, güç ve tedarik sağlayan bir modül ve gelen uzay aracının istasyona yerleştirilmesine izin veren bir hava kilidi. Her ne kadar hedef yıl olarak 2024 işaret edilse de, söz konusu parçaların hiçbiri henüz inşa edilmedi. NASA'nın yapmayı planladığı ilk parça güç modülü. Kamu-özel ortaklığı ile yapılması amaçlanan bu modül için sektördeki şirketlerle görüşmeler sürüyor.

Uzay istasyonunun tamamlanmasının ardından ilk astronotların 2024 yılında Gateway’i ziyaret etmesi amaçlanıyor. NASA yetkililerinin söylediklerine bakarsak, herhangi bir insanın yeniden Ay yüzeyine ayak basabileceği en erken tarihin 2026 olduğunu görülüyor; ancak bu sürenin teknolojik gelişmelerle daha da kısalabileceği belirtiliyor.