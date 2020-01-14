NASA, 130 Milyon Işık Yılı Uzaklıktaki Sarmal Gökadayı Görüntüledi

NASA'nın ESA Hubble Uzay Teleskobu'ndaki Wide Field Camera 3 (Geniş Alan Kamerası) tarafından 130 milyon ışık yılı uzaklıktaki yeni bir Sarmal Gökada görüntüledi.

ScienceAlert’ın haberine göre, Güney Bukalemun takımyıldızında bulunan Sarmal Gökada, göksel gaz ve tozdan oluşan bir yıldız kütlesidir. Harikulade bir görselliğe sahip olan ESO 021-G004'ün en belirgin özelliği de galaksinin merkezinden gelen tüm dalga boylarında çok fazla radyasyona sahip olması.

Uzayın derinliklerinden bizlere ESO 021-G004 gibi kâinatın sırlarını ileten Hubble, en büyük uzay teleskobu unvanını taşıyor. Başarıları sayesinde ünü bilim çevrelerinin de dışına çıkarak, tüm dünyada tanınma fırsatı yakalamıştı. Dünya atmosferinin dışına konumlandırılması ile önemli avantaja sahip olan Hubble, diğer teleskoplara fark atarak en önemli uzay keşif, buluş ve araştırmalarına aracılık etti.

Başarılarının diğer bir sırrı ise bakımı uzayda astronotlar tarafından yapılabilecek şekilde tasarlanan tek uzay teleskobu olmasıdır. Dünyaya getirilmesine gerek olmadan astronotlar tarafından uzaya gidilerek bakımı yapılıyor. Daha önceki yıllarda geçirdiği bir arıza nedeniyle kısa süreliğine uyku moduna alınarak testlerden geçmişti.

Sarmal Gökada ESO 021-G004'ü fotoğraflayan Hubble Uzay Teleskobu, daha önce de birbiriyle çarpışan iki galaksiden oluşan NGC 6052’nin fotoğrafını yayınlayarak gündem olmuştu. 2021 yılında yerini James Webb adlı uzay teleskobuna vermeye hazırlanan Hubble, faaliyete geçtiği 1990 yılından beri görevini sürdürmeye devam ediyor.