NASA, 2 Ay Yatıp 100 Bin TL Kazanacak Gönüllüler Arıyor

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), yeni araştırması için bir odada 2 ay boyunca yatacak gönüllüler arıyor. Yapay yerçekiminin sağlığa etkilerinin inceleneceği araştırmaya katılacak kişilerin tek işleri yatmak olacak.

NASA bu araştırma için 24 gönüllü kişiyi aramakta. İşleri tüm gün boyunca yatmak olacak bu gönüllülerin maaşı ise dudak uçuklatıyor. Nasa her gönüllü için 18,500 dolar yani yaklaşık 100 bin TL maaş ödeyecek. Köln'deki Alman Uzay ve Havacılık Merkezi'nde yapılacak olan bu araştırma, Avrupa Uzay Ajansı'yla birlikte gerçekleşecek.

Araştırmanın Başvuru Şartları Neler?

Araştırma için yaşları 24 ile 55 arasında olan 12 kadın ve erkek seçilecek. Başvuru sahiplerinin Almanca bilmesi gerekmekte. NASA uzmanları, odada televizyon izleyebilecek ve kitap okuyabilecek kişilerin sıkılmamaları için kendilerine bir hobi bulmaları gerektiği tavsiyesinde de bulundu. Araştırma için seçilen kişiler merkezde, alışma ve rehabilitasyon devreleri dahil toplam 89 gün geçirecek.

Gönüllüler, uzay mekiğindeki astronotlar gibi aşağı doğru altı derece eğimli olan yatakta ayakları baş hizasından biraz yukarıda olacak şekilde 60 gün yatacak. Gönüllülerin iki gruba ayrılacağı araştırmada, bir grup yapay yerçekimi odasına benzer bir odada yapılacak testlere tabi tutulacak. Testler, gönüllülerin santrifüj odasında yatarken dakikada 30 kez döndürülmesini de içermekte. Santrifüj testine tabi tutulan kişilerin sonuçları diğer odalardaki kişilerin değerleriyle kıyaslanacak.

Eylül ayında başlaması planlanan deneyler için 24 Mayıs'a kadar başvurular kabul edilmekte. Bu testler boyunca gönüllülerin idrak yetenekleri, kas güçleri, denge, kalp ve damar fonksiyonları kontrol edilecek.

Sizler NASA'nın bu araştırması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce tüm gün yatarak para kazanmak ne kadar mantıklı? Yorumlarınızı bekliyoruz!