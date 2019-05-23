NASA 2020’de Adınızı Marsa Yollayacak! Mars Bileti Nasıl Alınır?

NASA 2020 yılında Mars’a gitmek üzere hazırlıklarına son hız devam ediyor. Program kapsamında isteyen herkes, kendi ismini kızıl gezegene gönderebilecek. NASA bunun için özel Mars biletleri hazırlıyor.

Adınızı Mars’a yollamak artık çok kolay! Önümüzdeki yıl Mars’a gidecek olan Mars 2020 uzay aracı, beraberinde binlerce, milyonlarca kişinin ismini de taşıyacak. NASA’nın resmi sitesinde yer alan kampanyaya göre, ilgili formdaki bilgileri doldurmanız durumunda isimleriniz sisteme kaydedilecek.

İsmini Mars’a göndermek isteyenlere sistemde dijital bir biniş kartı veriliyor ve burada isim, soyisim gibi kişisel bilgiler bulunuyor.

Mars Bileti Nasıl Alınır?

NASA'nın internet sitesinde yer alan formdaki bilgileri doldurarak sisteme kaydedilen isimler, 2020 yılında Mars yolculuğuna çıkacak olan uzay aracında yer alan çiplere yazılacak ve Mars’a gönderilecek.

İsimlerini kayıt ettirenlere NASA tarafından birer hatıra bileti de verilecek.

Mars Bileti'nizi şuradan alabilirsiniz.

2020 Mars Programı

Mars 2020 projesi kapsamında, 2012 yılında Mars’a inen Curiosity uzay aracının devamı niteliğinde geliştirilen insansız izci aracıyla kızıl gezegene iniş yapılacak ve hem yüzeyin altından hem de üstünden taş ve toprak örnekleri toplanacak.

2020’nin Temmuz veya Ağustos ayında uzaya gönderilmesi beklenen yeni araç, aynı zamanda kızıl gezegende eski mikrobik yaşam formları da arayacak.