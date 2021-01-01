NASA'nın 50 Yıllık Uzay Koloni Çizimleri Yayınlandı: Çok Şaşıracaksınız

NASA'nın 50 yıllık uzay kolonisi çizimlerine mutlaka göz atmalısınız. 1970'lerde ortaya konan uzay yaşamıyla ilgili fütüristik çizimler, NASA'nın gelecekteki uzay planlarını ele alıyor. İşte NASA'nın gözünden uzayda kurulacak yepyeni bir dünya.

NASA, kuruluşundan yaklaşık 20 yıl sonra yani 1970'li yıllarda uzaydaki "dünya sonrası" topluluğu tasvir edecek bazı çizimler yayınlamıştı.

1970'lerde Princeton Üniversitesi, NASA Ames Araştırma Merkezi ve Stanford Üniversitesi'ndeki fizikçiler, Dünya dışındaki insanlık için devasa bir uzay kolonisinin projeksiyonunu çizdiler. Dünyanın yok edileceği ve insanların uzaya göç edeceği en kötü senaryoyu öngördüler.

50 yıl sonra yeniden gündeme gelen bu çizimler, uzay kolonisi şehir tasarımlarını gözler önüne seriyor. Çizimler; uzayn büyük yaşam alanları ve tarım merkezleri, uzay istasyonlarındaki şehirler ve yapay güneş ışığı gibi bazı detaylarıyla dikkat çekiyor.

NASA'nın 50 yıllık uzay kolonisi çizimlerine göz atın

NASA tarafından yayınlanan resimlere göz attığımızda olabildiğince fütüristik detalara yer verildiğini söylemek gerekiyor. 800 metre genişliğindeki koloninin ortasından evler, yeşillikler ve girinti çıkıntılarla dolu bir nehir akıyor.

Uzay kolonisi sakinleri, koloninin dışına hareket eden uzay gemileri, robotlar ve diğer makineleri görebiliyor. Ayrıca çizimlerde çiftlik de yer alıyor. İnekler ve tavuklar gibi pek çok hayvan katmanlara bölünmüş tüplerde tutularak gıda ihtiyacını karşılıyor. Çizimlere göre kolonin uzayda hem döndüğü hem de uçtuğunu hatırlatmak gerekiyor.

NASA bu çizimleri ele alan yakın tarihli bir gönderide, "Bunun gibi sanatsal çabalar, NASA'nın keşiflerini göstermesine ve bilim ile halk arasında bağlantı kurulmasına yardımcı oluyor" ifadelerine yer verildi.

NASA çizimlerinde yer çekimsiz ortamın tadını nasıl çıkarabileceğinize dair bazı ayrıntılara da yer verilmiş. İklim değişikliği ve kirlilikten etkilenmeyen uzay kolonisi, temiz su ve yeşil ormanlara da sahip. Ayrıca sonsuz güneş enerjisi sayesinde enerji üretme derdi bulunmuyor.

1970'lerde bilim adamları, insanlığın 2060 yılına kadar ilk uzay kolonisine göç edebileceğine inanıyorlardı. Güneş etrafında üç uzay kolonisi tasarladılar. İlk tasarım, yaklaşık 10.000 kişiyi barındırabilen halka şeklinde bir koloniydi. Ancak bu tasarım fazla beğenilmemiş olacak ki, diğer çizimlerde detaylandırılmamış.