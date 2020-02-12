NASA 60,000 TL Maaşla Astronot Arıyor! İşte Başvuru Şartları

NASA yaptığı duyuruda Artemis Programı kapsamında görev alacak astronot aradıklarını açıkladı. İşte bu pozisyon için aranan şartlar ve dahası!

Başvurular Önümüzdeki Ay Başlıyor!

Bildiğiniz üzere NASA son zamanlarda Ay ve Mars odaklı projeler üzerinde uzun uğraşlar veriyor. Nitekim Ay için 2024 yılı hedeflenirken, Mars için de 2030 yılı hedefleniyor. Bu görevler için astronota ihtiyaç duyan uzay ajansı, yaptığı duyuru ile birlikte başvuruları kabul edeceklerini duyurdu.

Başvurmak isteyen kişiler için koşullar ise şu şekilde:

Akredite bir kurumdan olmak kaydı ile matematik, fizik bilimleri, mühendislik ya da biyoloji alanlarından herhangi birisinde geçerli olan yüksek lisans diploması. Buna alternatif olarak iki yıllık doktora, tamamlanmış bir tıp doktorluğu lisansı ya da tamamlanmış bir test pilotu programı da başvuru şartlarına uygun kabul ediliyor.

Jetlerde en az iki yıllık deneyime ve en az 1.000 saatlik komuta pilot uçuş süresine sahip olmak.

ABD vatandaşı olmak.

Tüm bunların ardından uygun görülen adaylar sözlü ve fiziksel mülakatları geçmeli, iki yıllık temel eğitim programını tamamlamalı, Rusça dil eğitimini tamamlamalıdır.

Tüm bunlara katlanmanın getirisi ne kadar?

NASA, verilen maaşları kişilerin akademik başarılarına ve deneyimlerine bağlı olarak hesaplar. Ancak söz konusu pozisyonlar için yapılan maaş tahminleri (yıllık) 55,000 dolar ila 120,000 dolar arasında yer alıyor. Bu da güncel kur seviyesinden (yıllık) 330,000 TL ila 720,000 TL arasında bir seviyeye denk geliyor. Yani aylık 27,500 TL ila 60,000 TL diyebiliriz.