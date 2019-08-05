NASA Açıkladı, Burç Tarihleri Değişti! İşte Yeni Burcunuz

Dünya'nın evrendeki yıldızlara olan konumuyla yorumlanan burçlarda 2019 itibarıyla değişiklik yaşandı. NASA'nın açıklamasına göre Dünya'nın yörüngesel salınımı farklılık gösterince burç tarihleri ötelenmiş oldu.

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) verilerine dayanarak hazırlanan burç raporuna göre artık burç tarihleri değişecek. Dünya'nın izlediği salınım farklılık gösterince ilk defa yıldızlarla arasındaki açılar ve uzaklıklar değişmiş oldu.

Bu durum burç isimleri ve tarihleri arasında değişiklik meydana getirdi. Güneş'in 12 burcu oluşturan takım yıldızların üzerinde bulunduğu zamanının salınımdan dolayı değiştiği açıklandı. İşte gün gün yeni burç tarihleri.

Burçların Yeni Tarihleri

KOÇ : 18 Nisan-13 Mayıs

: 18 Nisan-13 Mayıs BOĞA : 13 Mayıs-21 Haziran

: 13 Mayıs-21 Haziran İKİZLER : 21 Haziran-20 Temmuz

: 21 Haziran-20 Temmuz YENGEÇ : 20 Temmuz-10 Ağustos

: 20 Temmuz-10 Ağustos ASLAN : 10 Ağustos-16 Eylül

: 10 Ağustos-16 Eylül BAŞAK : 16 Eylül-30 Ekim

: 16 Eylül-30 Ekim TERAZİ : 30 Ekim-23 Kasım

: 30 Ekim-23 Kasım AKREP : 23 Kasım-29 Kasım

: 23 Kasım-29 Kasım YAY : 17 Aralık-20 Ocak

: 17 Aralık-20 Ocak OĞLAK : 20 Ocak-16 Şubat

: 20 Ocak-16 Şubat KOVA : 16 Şubat-11 Mart

: 16 Şubat-11 Mart BALIK : 11 Mart-18 Nisan

: 11 Mart-18 Nisan YILAN: 29 Kasım-17 Aralık

Yeni Bir Burç: Ophiuchus

İlk defa Sümerler tarafından düzenlenen ve 3 bin yıl içerisinde değişikliğe uğradığı savunulan Dünya yörüngesinde Aslan burcunun zaman değiştirdiği ve buna bağlı diğer burçların kayma yaşadığı öne sürüldü. Ayrıca 12 burcun aksine artı olarak Ophiuchus (yılan) burcunun da olabileceği iddia ediliyor.