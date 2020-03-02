NASA Açıkladı! İşte Uzayda Konaklamanın Bedeli

Uzaya yolculuk çoğu insanın hayali. Dünya dışında bir yerlerde yaşam sürmek isteyenlerin en çok görmek istediği yer uzay. Peki, uzayda konaklamanın maliyeti ne kadar? NASA, resmi olarak açıkladı.

Dünyada yaşam gittikçe zorlaşıyor. İnsanlar elleriyle kendi sonlarını hazırlıyor. Dünyada artık yaşamak istemeyenlerin, başka gezegenler görmek isteyenlerin birincil tercihi uzay oluyor. İnsanoğluna hep çekici gelen uzaya gitmek kolay olmadığı gibi pahalı da. Uzayda bir otelde konaklamak için 35 bin doları gözden çıkarmak gerekiyor ki bu rakam Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından açıklandı. Tabii ki, bu sadece uzay otelinde konaklamanın bedeli; ek hizmetler ile ödenecek tutar daha da yükseliyor.

Uzaya çıkmak günümüzde bir hayal değil. NASA dışında SpaceX, Virgin Galactica gibi şirketler uzay turizmini hayata geçirmek için çalışmalar gerçekleştiriyor. Özel şirketler ve NASA iş birliği ile çok yakında turistik geziler düzenlemeye başlayacak. Başlangıç NASA’nın planlarına göre 2024. Uluslarası Uzay İstasyonu’na (ISS) ulaşan yolcular, kendileri için özel tasarlanmış ticari kapsüllere (uzay oteli) geçecek ve Dünyayı uzaydan izleme keyfini yaşayacak.