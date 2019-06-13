NASA Açıkladı: Uzay Yolculukları İçin Tam Zamanı

Herhangi bir şehirden başka bir şehire giderken mutlaka hava durumlarına bakmışsınızdır. NASA, gün içerisinde belirtilen hava durumlarının aynısının uzay yolculukları için de belirlenebileceğini ifade etti.

Örneğin İstanbul'dan İzmir'e giderken hava durumuna bakabilir ve buna göre yolculuğunuzu belirleyebilirsiniz. NASA’da aynı şekilde uzayın yolculuk için uygun olup olmadığını bundan sonra tespit edebilecek. Bunu yaparken de oldukça gelişmiş kontrol ekipmanları kullanılabilecek.

Önümüzdeki 10 yıl uzay yolculukları için uygun

Güneşten kopan radyoaktif maddeler, Dünyaya ulaştığında bile birçok cilt lekesine neden olabiliyor. Her ne kadar bu konuda atmosferimiz önleyici bir etki yaratsa bile, yine de bu lekelerden korunmak çoğu zaman neredeyse imkansız.

Uzay yolculuğu yapan astronotlar da, güneş patlamaları sonucu oluşan radyoaktif maddelerden dolayı çeşitli lekelere maruz kalabiliyor. Güneş parçacıklarının bazı dönemlerde çok yoğunlaşması ve astronotlarda kalıcı hasarlara neden olması da rastlanabilen durumlar arasında.

Dünyanın manyetik alanından dolayı, bu tarz radyoaktif etkilere karşı bizleri koruduğu bilinse bile astronotların uzay aracında böyle bir şansı olmayacak. NASA bu konuda telaş yapılmamasını ve önümüzdeki 10 yıl boyunca uzayın yolculuklar için uygun olduğunu ifade etti.

Peki sizce de NASA, uzay hava durumu programını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.