NASA Açıkladı: Yakında Dünyayı Yok Edebilecek Bir Göktaşı Gelebilir!

Daha çok filmlerde gördüğümüz göktaşı felaketleri, NASA tarafından yapılan açıklamaya göre yakında gerçekleşebilir. Dinozorların bile yok edebilen göktaşları, insan ırkının sonunu getirebilecek güçte.

NASA yetkililerinden birinin yaptığı açıklamaya göre, Dünyayı yok edebilecek bir asteroid etkisi sanıldığı kadar uzakta değil. Bunun Hollywood filmi olmadığının altını çizen NASA yetkilileri, Dünyayı korumak zorunda olduklarını ifade etti.

Göktaşı etkisi daha önce de yaşanmıştı

2013 yılında 20 metre boyutlarında bir meteor, Çelyabinsk şehri yakınlarında patladı. Saniyede 18 kilometre yol alan bu meteor, Dünya yüzeyinin 23 kilometre üstünde patlamıştı. Bu olay bile 1500 kişinin hastanelik olmasına yetmişti.

Bu olaylar 20. Yüzyılda üç kez oldu. 1908 yılında Rusya’da, 1930 yılında Brezilya’da ve son olarak Tunguska’da. NASA, tüm bu meteor tehdidi nedeniyle bir çalışma başlattı. Elon Musk ve SpaceX bu konuda NASA’ya yardımcı olabilir. SpaceX bu konuda; Çift Meteor Yönlendirme Testi’ne başladı bile. Şirketin amacı, Dünyaya uzaydan gelebilecek meteor tehlikelerini bertaraf edebilmek.

NASA, göktaşı felaketinden korunmak için çalışmalarını daha da yoğunlaştıracak. Bu konuda şirketlerden de destek alması gerekiyor. SpaceX muhtemelen bunun için son derece önemli bir gelişme yaratabilecektir. Çift Meteor Yönlendirme Testi başarılı olursa, Dünyanın yeni korunma metodu bu olacak.