NASA Açıklama Yaptı: "Burçları Biz Değiştirmedik"

Dünyanın en büyük uzay platformlarından birisi olarak bilinen NASA açıklama yaptı. Özellikle son dönemlerde ortaya atılan burçlar, bu kuruluşu biraz kızdırmış gibi görünüyor. hadi gelin olayın perde arkasına biraz daha göz atalım.

Neredeyse 6 ayda bir burçların değiştiği ile ilgili iddialar ortaya atılıyor. Milyarlarca kişinin kullandığı Facebook ve Instagram gibi platformlarda konuşulan burçlar ile ilgili konular, gündeme bomba gibi düştü. Çoğunlukla hurafeler diyebileceğimiz kategorilerde yer alan burç haberleri, bu defa bilimin en büyük kalelerinden birisi tarafından değerlendirildi.

NASA açıklama yapmak zorunda kaldı

NASA, resmi internet sitesinde yayımladığı bir blog gönderisi ile birlikte kafalarda büyük bir soru işareti oluşturmuştu. Burçların değiştiği minvalinde yapılan açıklama, dünya genelinde büyük tepki gördü. Küresel haber siteleri bile NASA gibi bir bilim kuruluşunun burçlar hakkında yorum yapacağına inandı.

Tüm bu gelişmelere dayanamayan NASA açıklama yapmak zorunda kaldı. Bunların birer safsatadan ibaret olduğunu söyleyen NASA bilim insanları, öncelikle astronomi ve astroloji arasındaki farkı açıkladı. Astronominin uzay bilimi olduğunu, astrolojinin bilim olmadığını ifade etti.

Yaşanan tüm bu gelişmeler astrolojiye inanan insanları tatmin etti mi bilinmez ama NASA, duruma büyük tepki göstermişti. Kendilerinin bir bilim kurumu olduğunu ve bu tür safsatalarla ilgilenmediklerini defalarca ifade etmişlerdi. Herkesin ısrarla bahsettiği burçların değiştiği açıklaması, kesinlikle NASA'ya ait değildi. Sizce kuruluş ile ilgili neden böyle bir iddia ortaya atıldı? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.